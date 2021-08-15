السفير الأردني يلتقي مدير عام التأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان

عمان- الغد- ضمن سياسة التواصل وتعزيز التعاون بين الأردن وسلطنة عمان في جميع المجالات قام السفير الأردني في سلطنة عمان أمجد القهيوي بزيارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في السلطنة ولقاء سعادة الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي مدير عام الهيئة

حيث تم استعراض أوجه التعاون المستمر وفي جميع المجالات ومنها التعاون بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالمملكة الأردنية الهاشمية وبحث آليات وطرق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في التقدم والتطور للهيئة والمؤسسة وبما يعزز زيادة متانه وكفاءة وجودة خدمة قطاع الحماية الاجتماعية من خلال الإطلاع على التجارب وتبادل الخبرات والمعرفة والطرق والآليات المتبعة في مجال التأمين الاجتماعي

وبدوره أكد القهيوي على شكره العميق لهذا التعاون منقطع النظير والحفاوة التي تجدها الجالية الأردنية في سلطنة عمان وأكد وأشاد القهيوي والفارسي على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي رسمها وبدأها الراحلان جلالة الملك الحسين وجلالة السلطان قابوس طيب الله ثراهما وتعززت العلاقات واستمر تطورها وتقدمها وتمتين أواصرها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم

حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير مسعاهما ومبتغاهما