السفير الأميركي: إسرائيل يمكنها ضم مستوطنات الضفة الغربية في أي وقت

واشنطن- أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الثلاثاء أن الدولة العبرية يمكنها في أي وقت ضم مستوطناتها في الضفة الغربية، وذلك بعيد كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتنص الخطة التي أعلنها ترامب على تجميد البناء الإسرائيلي لمدة أربع سنوات في المنطقة المقترحة لاقامة الدولة الفلسطينية. ولدى سؤاله عما إذا يتعين على إسرائيل التمهل لضم مستوطنات ستكون وفق الخطة جزءا من الدولة العبرية قال فريدمان “لا، ليس على إسرائيل أن تنتظر على الإطلاق”. (أ ف ب)