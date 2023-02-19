السفير الأميركي لنتنياهو: اضغط على المكابح

هآرتس

بقلم: أسرة التحرير 19/2/2023

“أوضح الرئيس الأميركي جو بايدن أنه مهتم جدا بالعلاقات مع إسرائيل، قائلا: لكننا لن نقف جانبا أو نتجاهل أعمالا نعتقد أنها تتعارض وقيمنا. الولايات المتحدة قادت الأوروبيين، في رسالة قوية لإسرائيل بالنسبة لرأينا في المستوطنات وفي شرعنة البؤر الاستيطانية. نحن نوصي ونتحدث ونجري محادثات على أعمال يمكننا وينبغي لنا أن نعملها تجاه هذه الأمور”. هكذا قال السفير الأميركي في إسرائيل توم نايدز، في حديث مع The Axe Files للصحفي ديفيد اكسلورد، الذي كان مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما. وأضاف نايدز: “ليس هذه الإدارة الأولى التي تعنى بمسألة المستوطنات ولن تكون الأخيرة. لدينا موقف واضح بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وسنواصل عرض هذا الموقف بحزم”.

كما أشار نايدز، في الحديث، الى أن إدارة بايدن أوصت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “للضغط على دواسة المكابح”، في محاولة حكومته التغيير الدراماتيكي في جهاز القضاء في إسرائيل. “هذا ما نفعله الآن. نحن نقول لرئيس الوزراء مثلما أقول لأصدقائي شغلوا الكوابح. أبطئ، حاول الوصول الى توافق، وحد الأطراف. هذا معقد جدا، هم يحاولون القيام بالأمور بسرعة أكبر مما ينبغي ويجدر الضغط على الكوابح، وإبطاء الوتيرة. هذه هي الرسالة التي قلتها لرئيس الوزراء. أعتقد أن الرئيس بايدن قال أمورا مشابهة حول قيم ديمقراطية، وكذا أيضا الوزير بلينكن”.

وأشار نايدز الى أنه “في نهاية اليوم، الولايات المتحدة لن تملي على إسرائيل كيف تنتخب المحكمة العليا. لا أعتقد أن علينا أن نفعل هذا”.

كما قال نايدز إنه يؤمن بأن ائتلاف نتنياهو سيجري في نهاية الأمر مفاوضات مع المعارضة على المخططات. “لكن في هذه الأثناء لحق ضرر كبير”. وذكر أن يهود الولايات المتحدة أيضا وليس فقط الإصلاحيين والليبراليين بل والحريديم الأميركيين أيضا والمحافظين قلقون من الوضع. “قد أكون متفائلا، لكنهم ملزمون بأن يبطئوا الوتيرة”، قال نايدز، وأشار الى أن التأثير الاقتصادي المحتمل هو “الأمر الوحيد الذي يجذب انتباه رئيس الوزراء، كما ينبغي”.

كما أشار السفير نايدز الى أن للولايات المتحدة توجد رافعة من ناحية رغبة نتنياهو بالتعاون في موضوع إيران وتوسيع اتفاقات إبراهيم. “مثلما قلت لرئيس الوزراء مئات المرات، نحن لا يمكننا أن نستثمر زمنا في عمل أمور تريدون أن تعملوا عليها معا إذا كانت ساحتكم الخلفية مشتعلة”.