السفير الأميركي من مأدبا: ملتزمون بدعم التكامل الاقتصادي في الأردن

التقى السفير الأمريكي هنري ووستر يوم الأربعاء بمسؤولين حكوميين وأصحاب أعمال صغيرة وخبراء في الحفاظ على التراث الثقافي في مأدبا. أكد السفير ووستر، وأعضاء من قسم الشؤون العامة بالسفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، على دعم الحكومة الأمريكية لبناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال المجتمعات المحلية وقطاع السياحة.

قال السفير ووستر “إنّ العلاقات المتينة بين الشعبين الأردني والأمريكي قائمة على أسس راسخة. وهذه الروابط بين البلدين تحقق منفعة مشتركة لاقتصاد كل منهما سواء من خلال الحفاظ على التراث الثقافي أو ترويج السياحة أو فرص تنفيذ الأعمال التجارية. ويعتبر دعم قطاع السياحة في مأدبا وسيلة فعّالة لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة وتسليط الضوء على التنوّع الثقافي الكبير في الأردن، والذي سيكون بمثابة بوابة نحو تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.” وأشار أيضًا إلى أنّ “حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بدعم التكامل الاقتصادي المستدام في الأردن، والذي يعتمد بشكل كبير على الترويج للسياحة كوسيلة للاستدامة.”

التقى السفير ووستر مع محافظ مأدبا، نايف الهدايات، للاطلاع على الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار داخل قطاع السياحة وخارجه. من جانبه أكّد محافظ مأدبا نايف الهدايات على العلاقة التاريخية القديمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيداً بدعم الولايات المتحدة للأردن لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الديمقراطية وقطاع السياحة والتعليم وتنمية المجتمعات المحلية وتفعيل دور المرأة والشباب للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني. وأشاد الهدايات بدور السفارة الأمريكية في عمان ودعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمختلف القطاعات التنموية والحفاظ على التراث، مبينًا أهمية مأدبا في السياحة الدينية. وجدد الترحيب بسعادة السفير في مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022 والتي تعد نموذجًا للوئام الإسلامي المسيحي على مستوى العالم.

خلال الاجتماع مع رئيس بلدية المحافظة، هنّأ السفير ووستر المحافظ عارف الرواجيح، على انتخابه مؤخرًا وناقش معه فرص عمل الشباب. كما زار منتزه مأدبا الأثري لمناقشة البرامج السابقة التي نفّذتها USAID مثل مشروع تنمية السياحة الأردنية ومشروع التراث الثقافي المستدام من خلال إشراك المجتمع المحلي، والذي ركز على تعزيز قدرة قطاع السياحة وتحقيق الإدارة الفعّالة وتطوير موارد التراث الثقافي في الأردن. وتعرّف على جهود أعضاء مجلس السياحة في مأدبا في الترويج للتراث الثقافي والمواقع الدينية وتعزيزهما، وزيادة الفرص الاقتصادية وتقليل نسبة البطالة بين السكان. وسلّط السفير ووستر الضوء على دعم الحكومة الأمريكية المستمر لحفظ 14000 قطعة أثرية في متحف مأدبا الأثري وتثبيتها وجردها من خلال صندوق السفراء الأمريكيين للمحافظة على التراث الثقافي، والذي سيقوم بعرض وحماية قطع التراث الثقافي الأردني التي لا تقدر بثمن.

تأتي زيارة السفير ووستر إلى مأدبا ضمن سلسلة حوارات سابقة قام بإجرائها في إربد والزرقاء والكرك ومعان والعقبة للاستماع إلى مجموعة واسعة من وجهات النظر من مختلف أنحاء الأردن حول القضايا الرئيسية التي تتعلق بالشراكة بين الولايات المتحدة والأردن، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة للمياه والتنمية الاقتصادية والمبادرات المجتمعية وتمكين المرأة والشباب.