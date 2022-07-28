السفير الأميركي: نسعى لخلق فرص عمل في جميع أنحاء الأردن

أكد السفير الأميركي في الأردن هنري ووستر، أمس الأربعاء، أنّ “الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع الأردن بشكل وثيق من أجل تسهيل عملية تحقيق النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل للرجال والنساء في جميع أنحاء البلاد”.

جاء ذلك خلال لقاء ووستر يوم أمس عددًا من المسؤولين المحليين وقادة الأعمال في محافظة الكرك لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية.

وقام السفير، ويرافقه أعضاء من القسم الاقتصادي والسياسي بالسفارة الأميركية، بزيارة أعمال ترأسها السيدات في المحافظة، حيث عبّر عن دعم الولايات المتحدة المستمر لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل في جميع أنحاء الأردن.

وأكد أنّ “دعم الأمن الاقتصادي للمرأة يأتي في صدارة جدول أعمال التعاون الثنائي بين البلدين. إذ تُسهم الأعمال التي ترأسها سيدات ورياديّو الأعمال الشباب الذين التقيت بهم اليوم في الكرك في تمهيد الطريق لتحقيق النمو وخلق الفرص التي تعود بالنفع على جميع الأردنيين”.

من جانبه، رحب محافظ الكرك محمد خلف الفايز بالسفير، وأشاد بمتانة العلاقات بين البلدين.

وشكر الفايز السفير على هذه الزيارة التي تنم عن متانة وعمق العلاقات بين الشعبين وعلى دعم ومساندة الحكومة الأميركية للأردن، وعلى الدعم المستمر الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعم عدد من المشاريع في محافظة الكرك والتي تشمل العديد من القطاعات.

وناقش ووستر والفايز المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما في ذلك إمكانات تحقيق النمو الاقتصادي في المحافظة.

وأشاد السفير والفريق الاقتصادي في السفارة برياديّي الأعمال الشباب في مؤسسة تي تي اي (TTi)، وهي أول حاضنة أعمال في محافظة الكرك، على مبادراتهم وتعرّفوا على التحديات التي تواجههم بخصوص توسيع نطاق عملهم.

وقام السفير بزيارة فرع مركز الاتصال التابع لشركة كريستل في محافظة الكرك والذي يتكون طاقم عمله من النساء بالكامل من أجل الاستماع إلى وجهات نظر المؤسسين والموظفات حول مشاركة المرأة في القوى العاملة، والتحديات الاقتصادية، وأهدافهم، وطموحاتهم.

كما زار فريق السفارة مصنع ألبان “زهرة الصحراء” الذي أنشأته وتديره “جمعية حبيبي فالتيبرينا” في الأردن في قرية أدر، الذي تدعمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتعتبر زيارة السفير ووستر إلى الكرك استكمالًا للاجتماعات والنقاشات السابقة التي عقدها في إربد والزرقاء والعقبة للاستماع إلى مجموعة واسعة من وجهات النظر من جميع أنحاء الأردن حول القضايا الرئيسية التي تتعلق بالشراكة بين الولايات المتحدة والأردن، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة للمياه والتنمية الاقتصادية والمجتمع- المبادرات الحالية، والأمن الاقتصادي للمرأة، وتمكين الشباب.