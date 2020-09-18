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السفير الأميركي يصل المملكة ويدخل الحجر

منذ ساعتين
السفير الأميركي هنري ووستر

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عمان-الغد- وصل السفير الأميركي المكلف لدى الأردن، هنري ووستر، إلى عمّان الجمعة، عن طريق احدى الرحلات التجارية.
وقالت السفارة الأميركية في عمّان، إن السفير دخل إلى الحجر الصحي، وفقا لإرشادات وزارة الصحة الأردنية.
من جانبه، قال السفير ووستر: “يسعدني أن أعود إلى الأردن وأتطلع إلى مواصلة البناء على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والأردن”.
وسيستخدم السفير المكلف ووستر لقب “سفير” بعد قبول جلالة الملك عبد الله الثاني أوراق اعتماده رسمياً، والتي ستقدم مبدئياً إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

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