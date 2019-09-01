السفير الاندونيسي لرجال الأعمال الاردنيين: استثمروا بالبن الاندونيسي

عمان – دعا السفير الاندونيسي في عمان اندي رحميانتو رجال الاعمال الاردنيين الى الاستثمار في القهوة الاندونيسية ولاسيما في ارتفاع الطلب المحلي والعالمي على القهوة وجودة البن الاندونيسي.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرضا للبن الاندونيسي بأنواعه المختلفة الذي نظمته السفارة الاندونيسية بالتعاون مع الوكالة الوطنية الاندونيسية للاقتصاد الابداعي في عمان امس، بهدف تعزيز فرص التجارة وتسويق المنتجات الاندونيسية من القهوة وغيرها في الاردن والاسواق العربية والمنطقة.

واشار السفير الى ان إندونيسيا تعتبر من أكبر مصدري القهوة في العالم وتشتهر بالقهوة المتخصصة المعروفة من حيث الجودة والمذاق ومنها القهوة الاندونيسية المشهورة عالميا ” كوبي لواك” وغيرها، لافتا الى ان الشعب الاردني ذواق للقهوة لذلك فإننا نهدف الى ترويج القهوة الاندونيسية في الاردن.

وشارك في المعرض اكثر من 150 ممثلا لمالكي مقاهي القهوة في الاردن والجمعيات وبائعي ومحبي القهوة ورئيس مجلس الاعمال الاردني الاندونيسي مايارا اندريا ورئيس جمعية الصداقة الاردنية الاندونيسية لؤي الخشمان وعدد من المدعوين والمهتمين.

وحسب خبير القهوة الاندونيسي الذي حضر المعرض سيفرو دين فانه يوجد في اندونيسيا 38 نوعا من القهوة مثل سومطرة وتوراجا اتشيه وماندي مابل وغيرها حيث اصبحت هذه القهوة الاندونيسية اكثر شعبية في منطقة الشرق الاوسط مؤخرا.

واشتمل المعرض على مختلف انواع القهوة الاندونيسية والتعريف بخصائصها والية انتاجها والمواد المستخدمة في انتاجها.

— (بترا)