السفير البحريني لدى تل أبيب: سأتسلم مهامي اليوم

القدس المحتلة- قال السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، إنه سيتسلم مهامه رسميا اليوم الثلاثاء.

وذكر في تغريدة على تويتر، الثلاثاء “يُسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم، لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل”.

وكانت البحرين قد أعلنت نهاية مارس/آذار الماضي، تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب.

وفي 29 مايو/أيار الماضي أدى الجلاهمة اليمين القانونية، أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

والجلاهمة، هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013).

وبوصوله، سيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

وكانت إسرائيل قد عينت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إيتاي تاغنر، قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

ووقعت إسرائيل والبحرين في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.-(الاناضول)