السفير البوسني: منح تاشيرة للاردني ب 24 ساعة بدلا من 24 يوما

احمد التميمي



اربد – قال السفير البوسني والهرسك ماتو زيكو إنه تم تسهيل منح تأشيرات الدخول للأردنيين إلى البوسنة، بحيث يتم منحها خلال فترة لا تتجاوز الـ (24) ساعة، بدلا من 24 يوما.



واضاف خلال لقائه رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة أن وجود خط جوي مباشر بين البوسنة والأردن، سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ومنها السياحية، خصوصا وأن هناك (1200) من رعايا البوسنة يقيمون في المملكة وهناك عدد كبير من الأردنيين أنهوا دراستهم الجامعية في البوسنة.



وقال ان هناك آفاقا كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبينا أنه تقدم بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين لإعداد مسودة أولية لاتفاقية تجارة حرة بين البلدين، بما يتناسب مع تضييق الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين و ينعكس على زيادة آفاق التعاون والتبادل التجاري بين الطرفين.

وعبر السفير البوسني عن رغبته بعقد لقاءات عمل ثنائية بين السفارة ورجال الأعمال في مدينة اربد.



بدورة، اكد الشوحة رغبته فى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البوسنة والهرسك، كما شدد على ضرورة التركيز على مشاريع ملموسة بالتعاون مع السفارة في الفترة المقبلة وتعهد جذب المستثمرين البوسنيين الى اربد على أساس من الاتصالات المتبادلة والعلاقات القائمة مع نظرائهم في البوسنة والهرسك.



ولفت الشوحة إلى أن قطاع الأعمال الأردني يتطلع لمزيد من التعاون مع نظيره البوسني، من اجل زيادة التدفقات التجارية والصناعية بين الطرفين وتعزيز كافة افاق التعاون الاقتصادي بينهما، معربا عن أمله في أن تشهد هذه العلاقات تطورا خلال المرحلة القادمة ونموا في حجم التبادل التجاري وتم بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل زيادة اواصر التعاون بينهما.