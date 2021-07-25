السفير التونسي يشكر الأردن على المساعدات الطبية

زايد الدخيل

عمان- وجه السفير التونسي في عمان خالد السهيلي، الشكر وخالص الامتنان للأردن ولجلالة الملك عبد الله الثاني على المساعدات من الاحتياجات والمستلزمات الطبية التي تم توجيهها إلى تونس لمعاضدة جهودها في مجابهة مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونوه السفير السهيلي في تصريحات صحفية اليوم، بجهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية وقيادة سلاح الجو الملكي في هذا السياق.

وقال السفير السهيلي ان بلاده هذا المدّ التضامني التلقائي الذي أذن به الملك عبد الله الثاني في هذا الظرف الصحي الدقيق الذي تمر به تونس بسبب انتشار المتحور دلتا شديد العدوى، مؤكدا ان هذه المبادرة الملكية تترجم متانة وعراقة العلاقات التونسية -الأردنية والتي تستمد خصوصيتها من الإرادة السياسية لقيادتي البلدين ورغبتهما القوية في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة المتضامنة.

واضاف السفير السهيلي ” تجسّد مبادرة الملك عبدالله الثاني اليوم وتونس تتعرض لموجة غير مسبوقة لوباء كوفيد 19 من جهة، متانة وعلاقات الأخوة العريقة التي تجمع البلدين، وتكرس من جهة ثانية، البعد التضامني والانساني للعلاقات الأردنية -التونسية.

واوضح السفير السهيلي ان هذه المبادرة تنطلق من إيمان الملك عبدالله الثاني بقيمتي التضامن والتآزر وضرورة اعتماد مقاربة تكفل توحيد الجهود على المستوى الدولي للتصدي للجائحة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية. وأستحضر السفير السهيلي في هذا الإطار، مبادرة جلالته والمتمثلة في التوجيه في بداية تفشي الجائحة شحنة من الأدوية إلى تونس على إثر المحادثة الهاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، مبينا ان هذه المساعدة الملكية حظيت بثناء وتقدير كبير من السلطات التونسية.

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