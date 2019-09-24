السفير الجزائري: لم نعرض على الأردن تزويده بالغاز

عمان – نفى السفير الجزائري في عمان محمد بوروبة، أن تكون بلاده قد عرضت على الأردن تزويده بالغاز الطبيعي بأسعار تفضيلية في أي وقت مضى.

وقال بوروبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن الجهات المختصة في الأردن وهي وزارة الطاقة والثروة المعدنية كانت قد طلبت من الجزائر في عام 2016 توقيع اتفاقية تفاهم في مجال الطاقة، وتم ذلك على هامش مؤتمر دولي للطاقة عقد في الأردن في ذلك العام، حيث وقعها وزيرا الطاقة والثروة المعدنية في البلدين آنذاك.

وأضاف تعليقاً على تصريحات صحفية نقلت عنه اليوم، أنه كسفير يعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، ولكنه غير مختص وليس صاحب قرار في تقديم مثل هذا العرض أو الحديث عنه، وخصوصاً فيما يتعلق بتقديم أسعار تفضيلية فهذا ليس من اختصاصه أساساً.

من جانب آخر، تحدث السفير الجزائري عن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في بلاده في كانون الأول المقبل، مؤكداً الحرص على إنجاحها بعد أن تم تعديل القوانين الخاصة بهذه العملية الديمقراطية، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب.

وقال بوروبة إن الهيئة ستكون هي صاحبة الصلاحيات، ولها الكلمة الأولى والأخيرة في حسم النتائج حيث يعول عليها كثيراً في سير انتخابات حرة وشفافة بتشكيلتها والمهام المنوطة بها.-(بترا)