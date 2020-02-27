آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

السفير الحمود يقدم أوراق اعتماده للرئيس الفيتنامي

منذ 57 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

هانوي- قدم السفير الأردني لدى سنغافورة محمود ضيف الله الحمود أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية فيتنام الإشتراكية وين فو تشونغ كسفير مفوض وفوق العادة غير مقيم للاردن لدى فيتنام.

ونقل الحمود تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفيتنامي، وتمنياته للشعب الفيتنامي الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

وعبر الرئيس الفيتنامي عن تحياته وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والتأكيد على تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وتترأس فيتنام حالياً رابطة الآسيان وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن إعتباراً من بداية العام الحالي.(بترا)

مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء يتسلّم التقرير الأول للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

منذ 3 دقائق

مدير الأمن العام يكرم عددا من الضباط المتقاعدين برتبة لواء

منذ 11 دقيقة

الرزاز: موقع حجر صحي بديل للحالات المشتبه بإصابتها بالكورونا – فيديو

منذ 23 دقيقة

إيقاف المياه عن 11 منزلا بالزرقاء احترازيا

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock