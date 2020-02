السفير الحمود يقدم أوراق اعتماده للرئيس الفيتنامي

هانوي- قدم السفير الأردني لدى سنغافورة محمود ضيف الله الحمود أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية فيتنام الإشتراكية وين فو تشونغ كسفير مفوض وفوق العادة غير مقيم للاردن لدى فيتنام.

ونقل الحمود تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفيتنامي، وتمنياته للشعب الفيتنامي الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

وعبر الرئيس الفيتنامي عن تحياته وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والتأكيد على تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وتترأس فيتنام حالياً رابطة الآسيان وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن إعتباراً من بداية العام الحالي.(بترا)

قدمت اليوم أوراق اعتمادي لفخامة الرئيس غيوين ڤو ترونغ كسفير مفوض وفوق العادة غير مقيم للأردن لدى فيتنام⁦@ForeignMinistry⁩

Today, I presented my credentials to HE President Nguyen Phu Trung as as Ambassador of Jordan to Vietnam (non/-resident) ⁦@JoEmbassySG⁩⁦⁩. pic.twitter.com/hywkHMjsY0

— Mahmoud D. Hmoud (@MahmoudHmoud) February 27, 2020