السفير السعودي بعمان: تعليق تأشيرات العمرة إجراء احترازي لمنع وصول كورونا

عمان- الغد- قال السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، إن الجهود والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها وزارة الخارجية والجهات المعنية في المملكة، بخصوص تعليق تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف -بشكل مؤقت لكافة الجنسيات- جاء لتحقيق المصلحة العامة وضمان سلامة الجميع.

وأكد السفير السديري، أن تلك الإجراءات تهدف لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وكل من ينوي أن يفِد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي، وذلك احترازياً ووقائياً لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة وانتشاره.

وأوضح أن قرار تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي بشكل مؤقت، يسهم في المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار والمحافظة على أرواحهم، مبيناً أن القرار في نفس الوقت يتماشى مع تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ويدعم جهود الدول والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس.

وثمن السديري تفهم الأشقاء الأردنيين قيادة وحكومة وشعباً وتأييدهم للإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على سلامة الجميع.