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السفير السعودي لدى المملكة يقدم واجب العزاء بوفاة نقيب المعلمين الحجايا

منذ ساعة واحدة
السفير السعودي لدى الاردن يقدم واجب العزاء بوفاة نقيب المعلمين

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عمان-الغد- قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة، اليوم الاثنين، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل ال سعود، واجب العزاء بوفاة نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور احمد الحجايا.
جاء ذلك خلال زياره سمو السفير إلى مقر العزاء الكائن في مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمّان، وكان في مقدمة استقبال سموه نائب نقيب المعلمين الأردنيين والمكلف بالقيام بأعمال النقيب ناصر النواصرة ، وأعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين ، ونقيب الأطباء، ونقيب المهندسين، وشقيق المرحوم محمد الحجايا، وجمع من عشيرته.
وأعربت الأسرة التربوية و أسرة الفقيد من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لسموه على تعازيه ومواساته ، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

السفير السعودي لدى المملكة يقدم واجب العزاء بوفاة نقيب المعلمين الحجايا
السفير السعودي لدى المملكة يقدم واجب العزاء بوفاة نقيب المعلمين الحجايا

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