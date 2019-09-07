السفير الصيني: سنواصل تعميق الشراكة مع الأردن

زايد الدخيل

عمان- اكد السفير الصيني في عمان بان ويفانغ، ان حكومة بلاده ستواصل العمل الجاد لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاردن والصين وتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات في إطار البناء المشترك لمبادرة ” الحزام والطريق”.

وقال في تصريحات صحافية انه ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 42 عامًا، تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين بسلاسة، وهي الآن في أفضل حالات تطورها، وقد حقق التعاون بين الصين والأردن في مختلف المجالات نتائج إيجابية وآفاق تعاون واسعة للغاية.

واشار الى ان الحكومة الصينية تشجع الشركات الصينية على البحث عن كافة الفرص المتاحة للاستثمار في الاردن.

واكد ان الصين بصفتها صديق للأردن، ستواصل تقديم كل المساعدات الممكنة، مشيرا الى انه تم يوم الثلاثاء الماضي توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع توسعة واعادة تأهيل طريق السلط بكلفة اجمالية تقدر بحوالي 30 مليون دولار امريكي كمنحة مقدمة من الحكومة الصينية بالاضافة الى منحة أجهزة الفحص الجمركي التي ستصل الى الاردن قريبا.

واشار الى ان الحكومة الصينية تحت اطارمبادرة ” الحزام والطريق”، كثفت تعاونها مع البلدان النامية في مجال تنمية الموارد البشرية، وتزايدت أساليب التعاون بمرور الوقت، وتوسعت من التدريب التقني العملي إلى التعليم الأكاديمي وورشات عمل المسؤولين وزيارات ميدانية وغير ذلك، وقد تنوعت المجالات لتشمل أكثر من 30 مجالا، من ضمنها الزراعة والتجارة والتعليم والصحة .

وبين ان عدد المسؤولين والفنيين الحكوميين الأردنيين الذاهبين إلى الصين للمشاركة في مختلف الدورات التدريبية متعددة الأطراف في تزايد مستمر بالاضافة الى المختصين الذين يرسلهم الجانب الصيني الى الاردن لاقامة الدورات التدريبية الثنائية، التي من شأنها أن تعود بالفائدة على عدد أكبر من الشعب الأردني حيث وصل 304 موظف حكومي وفني الى الصين في عام 2017 للمشاركة في الدورات التدريبية، وفي عام 2018 بلغ العدد 438، وفي هذا العام وحتى هذه اللحظة بلغ العدد 297، لتصبح الصين بذلك البلد الأكبر في تزويد الأردن بالدورات التدريبة لتنمية الموارد البشرية، والذي ساهم في تعزيز التبادل والتعاون بين البلدين.

وكانت السفارة الصينية قدمت لعدد من الشباب الاردنيين منح دراسية مقدمة من الحكومة الصينية حيث بلغ مجموع المنح لهذا العام 48 منحة، من بينهم 25 مسؤولا حكوميا واداريي شركات ضمن اطار برامج المساعدات الصينية الخارجية (الدكتوراه والماجستير).

واشار الطالب المهندس معاذ العلاوين من المجلس الوطني لشؤون الاسرة والذي سيدرس ماجستير ادارة موارد بشرية في جامعة بكين ان هذه الفرصة ستنعكس على وظيفتي وستضيف لي الكثير معربا عن شكره لحكومة وشعب الصين.

وقال الطالب بشار جابر رئيس قسم الدراسات والابحاث في وزارة الصناعة والتجارة انه سيدرس دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية مشيرا الى ان نظام التعليم العالي في الصين شامل وستساعده دراسته في الاطلاع على سياسة الصين الخارجية ومبادرة الحزام والطريق اضافة الى انه سيكون شخص فعال واساسي في تعزيز العلاقات بين الاردن والصين بعد اكمال دراسته وبين الصين والدول العربية.

وعرض الطلبة المبتعثين لوجهات نظرهم واهمية هذه البعثات بالنسبة لهم ودورها في تعزيز مهاراتهم وعملهم.