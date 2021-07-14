السفير العراقي يزور جامعة مؤتة

هشال العضايلة

الكرك-استقبل رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان اليوم الثلاثاء السفير العراقي في عمان حيدر العذاري والمستشار الثقافي في السفارة العراقية الدكتور وسيم فاضل التميمي.

وتناول اللقاء معهم القضايا الأكاديمية التي تهم الطلبة العراقيين.

وقال الدكتور عوجان ان الجامعة تحرص على تسخير كافة الامكانيات؛ لتوفير فرص تحصيل معرفيّ يتناسب وتطلعات الأشقاء العرب الدارسين في الجامعة.

وتناول الجانبان العلاقة بين البلدين في الشأن الأكاديمي والتي تعدُ ترجمة للعلاقات الوثيقة بينهما على كافة الأصعدة والمستويات .

وأكد رئيس الجامعة الرغبة في تطويرِ تلك العلاقات وبشكلٍ يحقق رؤية الجانبين والتي من شأنها خدمة الطلبة ومسيرتهم العلمية.

وثمن العذاري في معرض حديثه الجهود الطيّبة لجامعة مؤتة والتي تضع شؤون الطلبة الدارسين فيها في سلم أولوياتها ، مضيفاً بأنه يسجلُ فخره الشديد في العلاقات الثقافية والأكاديمية التى تربط بين المؤسسات العلمية في البلدين الشقيقين . وحضر اللقاء نواب الرئيس الدكتور مروان الموسى والدكتور علي الضمور والدكتور محمد المجالي وعميد شؤون الطلبة الدكتور سليمان الصرايرة .

وفي نهاية الزيارة التقي سعادة السفير بمجموعة من الطلبة والأساتذة العراقيين .