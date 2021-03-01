السفير العراقي يزور مختبر “مدلاب”

عمان- قام سفير جمهورية العراق، حيدر العذاري، ويرافقه مدير المكتب الصحي في السفارة، الدكتور علي محمود حسن، مؤخراً، بزيارة مقر مختبر “مدلاب” المرجعي ومكاتب الإدارة العامة الكائنة في جبل عمان، وقد قام باستقبالهما الرئيس التنفيذي لمختبرات مدلاب، الدكتور حسيب صالح صهيون، وبحضور وتنسيق أحد شركاء مختبرات مدلاب في الجمهورية العراقية، عمار السامرائي؛ حيث أخذاهما في جولة تعريفية لمختبر مدلاب المرجعي للاطلاع على أحدث التقنيات في الطب المخبري المتوفرة في مدلاب وأقسام الإدارة العامة، والتي من خلالها تدير مدلاب 60 مختبراً في الأردن وفلسطين والعراق.

وعلى هامش الزيارة، أكد السفير أن المؤسسات والجهات الصحية في المملكة تحظى باهتمام السفارة، لا سيما في ظل وجود عدد كبير من المرضى العراقيين، مضيفاً أن العراق بحاجة الى الاستفادة من الخبرات الصحية الأردنية وأن فرص الاستثمار في القطاع الصحي العراقي واعدة جداً. وقد ثمن سعادته المبادرة التي أعلنتها الإدارة العامة لمختبرات مدلاب، بتقديم أسعار تفضيلية لأبناء الجالية العراقية من خلال أفرعها الـ50 كافة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية تماشياً مع أهدافها نحو مجتمع صحي.

وبدوره، أكد الدكتور حسيب صالح صهيون، الرئيس التنفيذي لمختبرات مدلاب، أن هذه العلاقة مع السفارة العراقية تأتي ضمن مساعي مختبرات مدلاب لنشر الوعي الصحي ومدى أهمية الطب الوقائي واتخاذه جزءاً من نمط حياة صحية، لا سيما في ظل وجود وباء عالمي، لذلك يعد اتباع نمط حياة صحي أساساً للمساعدة على تقوية المناعة. كما أكد أن مختبرات مدلاب -أحد أكبر مجموعات المختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط والرائدة في الأردن- تتطلع لزيادة استثماراتها في جمهورية العراق من خلال إضافة أفرع جديدة للأفرع الخمسة الحالية، وذلك في أهم المدن في دولة العراق الشقيقة.