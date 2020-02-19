السفير العراقي يوضح حول المبتعثين في الجامعات الأردنية

الغد- نشر السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذراي توضحيا على حسباه في موقع “انستغرام” حول ما أثاره مجموعة من الطلبة العراقيين في الجامعة الأردنية على صفحة الجالية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بما يتعلق في الغاء الابتعاث.

وقال السفير عبر صفحته” قبل عدة أيام اتصل بي شخصيا عدد من الطلبة المبتعثين (عددهم ٣٠ طالب) والذين تم قبولهم في الجامعة الاردنية لدراسة الماجستير وعلى ضوء هذا القبول تم استحصال الموافقات الأصولية من وزاراتهم في العراق وصدرت أوامر انفكاك وأوامر وزارية من قبل دائرة البعثات والعلاقات الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدراسة في الجامعة وهي احدى الجامعات الاردنية الأربعة للابتعاث”.

وأضاف “المفاجاة كانت عند وصول عدد من طلبة الابتعاث للجامعة تم إبلاغهم بعدم وجود قبولات لهم مما أوقعهم في مأزق كبير استدعى تدخلي الشخصي حرصا مني على مستقبل طلبتنا الأعزاء. اتصلت شخصيا بالدكتور عبدالكريم القضاة رئيس الجامعة والدكتور عدنان بدران رئيس مجلس الامناء وطلبت تفسير للذي حصل واعلامي اذا كان الخطأ من الطلبة فهم يتحملونه اما اذا كان الخطأ من الجامعة فعليها تحمله وقبول جميع الطلبة. اخبراني بان الجامعة ستعقد في اليوم التالي اجتماع عاجل بخصوص الموضوع وسيعلماني النتيجة. للأسف لم يتم إعلامي وكان قرار الاجتماع بعدم قبول الطلبة بالرغم من ان الخطأ خطأ الجامعة ولاذنب للطلبة فيه.”.

واستكملت العذراي في منشوره ” ‫اتصلت فورا بمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي والذي وافق مشكورا على نقلهم الى جامعة ابتعاث اخرى وبالفعل وجهت الملحق الثقافي الدكتور حيدر السعدي باتخاذ مايلزم فورا لمساعدة الطلبة. جامعة اليرموك كانت جدا متعاونة معنا وتم قبول جميع الطلبة فيها وبهذا الإجراء السريع تم حل مشكلة الطلبة المبتعثين.‬ و‫تم اعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما حصل مع الجامعة وعدم تعاونها وتنصلها من التزامها مع الطلبة واقترحنا رفع الجامعة من دليل الابتعاث لمدة عام واحد لحين ‬الاهتمام اكثر بالطلبة العراقيين حيث توجد لدى الملحقية الثقافية والسفارة ملاحظات كثيرة عن طريقة تعامل الجامعة مع الطلبة العراقيين مقارنة بتعاملها مع بقية الطلبة العرب وهذا الشي اكيد غير مقبول فالطلبة لديهم سفارة وملحقية ترعى مصالحهم وتهتم بهم. قرار الوزارة في بغداد هو رفع الجامعة من جامعات الابتعاث الى إشعار اخر.”.

واختتم العذراي منشوره بتوجيه الشكر للعاملين في جامعة اليرموك على سرعة الاستجابة لطلبه.

وكتب” الشكر موصول الى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. قصي السهيل لموافقته السريعة لحل مشكلة الطلبة. الشكر ايضا للملحق الثقافي د. حيدر السعدي.

تم تحديد موعد لرئيس الجامعة لزيارة السفارة من اجل مناقشة ماحصل والملاحظات المسجلة لدينا للعمل سوية من اجل حلها. جدا مؤسف ماحصل مع املي ان يتم التعامل مع طلبتنا بجدية اكثر مستقبلا.”