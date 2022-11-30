السفير العضايلة يترأس وفد الأردن المشارك في المؤتمر العربي للمياه

ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة الوفد الأردني المشارك في أعمال المؤتمر العربي الرابع للمياه، الذي عقد الأربعاء في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تحت رعاية دولة فلسطين.

ويحمل المؤتمر، الذي يعقد برعاية دولة فلسطين وبالتنظيم بين سلطة المياه فيها والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، شعار “الأمن العربي المائي.. من أجل الحياة والتنمية والسلام”.

ويتزامن المؤتمر مع انعقاد مجلس وزراء المياه العرب، والذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور عدد من وزراء المياه العرب والمختصين في المؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية المعنية بقطاعات المياه والموارد المائية والري.

وتتمثل محاور المؤتمر في طرح القضايا المائية في المنطقة العربية ضمن 4 أبعاد رئيسية هي؛ الحياة، التنمية، السلام والمستجدات والتغيرات الإقليمية.

وتدور محاور المؤتمر حول الأمن المائي من أجل الحياة، والأمن المائي من أجل التنمية المستدامة، والأمن المائي من أجل السلام وإدارة المستجدات، والتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة في قطاع المياه.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز سياسات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه والزراعة والطاقة وغيرها، وإلى إيجاد منصة فاعلة لأصحاب العلاقة من الدول والمنظمات وصناع القرار والخبراء والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية لمناقشة الجوانب المختلفة للأمن المائي العربي، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود ودعم برامج بناء القدرات والبحوث والريادة مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة والتخطيط الهادف للتكيف مع التغير المناخي.