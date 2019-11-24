عمان – نظمت كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط محاضرة للسفير الكازاخستاني في الأردن، حيدربك توماتوف، حضرها رئيس مجلس الأمناء الدكتور يعقوب ناصر الدين، تناول فيها عمق العلاقات التي تجمع الأردن وكازاخستان.

وبين السفير الكازاخستاني خلال المحاضرة التي حضرها طلبة كلية الحقوق، آفاق التشاور ما بين جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس الكازاخي نزارباييف حول القضايا الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بإرساء الأمن والسلام في المنطقة.

وأكد السفير توماتوف دعم بلاده للوصاية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، مؤكدا على أن مجالات التعاون بين البلدين في كل الاتجاهات متاحة وبناءة، خاصة ما يتعلق بقطاعات الاعمال والزراعة والطاقة المتجددة.

وأجرى رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين ورئيسها الأستاذ الدكتور محمد الحيلة، محادثات مع السفير الكازاخستاني سبقت المحاضرة، تناولت امكانيات تعزيزوتوثيق التعاون الأكاديمي بين جامعة الشرق الأوسط ونظيراتها الكازاخستانية، فيما أكد الدكتور ناصر الدين أن هذه العلاقات هي الكفيلة لتعريف المجتمع الأردني بعراقة وأصالة الشعب الكازاخي.

السفير الكازاخستاني: ندعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في فلسطين