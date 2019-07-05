السفير الكويتي: لا تغيير على وضع الطلبة الكويتيين في الجامعات الأردنية

عمان-الغد- أشاد سفير دولة الكويت بعمان عزيز الديحاني، بالمستوى الكبير الذي تمتاز به الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الاردن، لافتاً ان اكثر من 4 آلاف طالب كويتي يدرسون في هذه الجامعات الاردنية بمختلف التخصصات الأكاديمية الأمر الذي يعكس مدى التقدير الذي تكنه دولة الكويت على كافة المستويات للتعليم الجامعي الأردني.

وأكد الديحاني حرص دولة الكويت على الارتقاء دوماً بمستويات التعاون مع الجامعات الاردنية بما ينعكس على الطالب الكويتي من فائدة قصوى في مجالات التخصص المختلفة وهو ما عزز على مدى السنين علاقات التعاون والتنسيق بارقى مستوياتها.

وقال السفير الديحاني إن قرار وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت حول اعتماد الجامعات الأردنية يستند على رؤية تنظيمية لإعادة توزيع الطلبة الكويتيين على مختلف الجامعات الأردنية، تحقيقاً للمصلحة العامة من أجل تنوع التخصصات، وذلك وفقاً لرؤية الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي، وانسجام ذلك مع مخرجات التعليم، واستيعاب سوق العمل.

وفي هذا السياق اكد السفير الكويتي في عمان انه لا تغيير على وضع الطلبة الكويتيين المسجلين في الجامعات الأردنية قبل صدور قرار الاعتمادية من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت .

وأضاف الديحاني أن الطلبة المسجلين في الجامعات الأردنية قبل قرار الاعتمادية الصادر، سوف يستمروا في جامعاتهم دون تغيير، متطلعاً الو استمرار التعاون ما بين المؤسسات التعليمية بين البلدين بأرقى المستويات لما يحقق التكامل في العلاقات الكويتية الاردنية.