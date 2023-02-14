السفير النرويجي: الأردن أثبت أنه مضيف كريم للعديد من اللاجئين

سماح بيبرس

عمان – أكد السفير النرويجي ايسبين ليندباك، على دور الأردن المهم في استضافة اللاجئين، حيث بات يواجه أزمة “مطولة” مستمرة منذ حوالي 12 عاما.

وقال خلال حفل إطلاق تقييم الاحتياجات السنوي لمنظمة كير (CARE) في الأردن لعام 2022 الحادي عشر إن الأردن أثبت على مر السنين أنه مضيف كريم للعديد من اللاجئين، وآخرهم السوريون، حيث وفر الأمان والأمن لمن هم في أمس الحاجة إليهما.

ودعا الى ضرورة خلق طرق وأدوات ابداعيّة لدعم الأردن، خصوصا مع الأزمات العالميّة التي باتت تؤثر على جميع دول العالم.

وأشار الى أنّه، “ونظرا لأن أزمة اللاجئين أصبحت طويلة الأمد، فقد حولنا تركيزنا وزدنا دعمنا لمزيد من التنمية طويلة الأجل”، مؤكدا دعم جهود الأردن نحو الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام وخلق فرص العمل، مشيرا الى ان وزير الخارجية النرويجي شدد في مؤتمر بروكسل الأخير على أن النرويج ما تزال ملتزمة بتقديم الدعم للاجئين الذين يستضيفهم الأردن.

من جهته، أشار رئيس مكتب الأردن لمنظمة كير، عمار أبو زياد إلى أنّ أداء الأردن كان جيدا بشكل استثنائي على مدى السنوات الـ 12 الماضية في استضافة مئات الآلاف من اللاجئين، غالبيتهم العظمى من سورية المجاورة، لكنها تضم أيضًا عددًا كبيرًا من السكان من العراق واليمن والصومال والسودان.

وقال إنّ الحكومة الأردنية تواصل الموازنة بين احتياجات اللاجئين والمجتمع المضيف، وهذا يستحق التقدير والدعم؛ لأن هذا الالتزام يعزز السلامة والحماية لجميع الموجودين في المملكة، ومن المهم هنا الاعتراف والإشادة باستجابة الحكومة وتعاونها مع الجهات الفاعلة الدولية.

وأشار الى أنّ الأردن يواجه مجموعة معقدة من التحديات بدون حلول سريعة، حيث تتزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة الشعور بعدم الأمان، واللجوء إلى آليات التكيف السلبية.

وقال إن هناك 3 قضايا رئيسية لا بد من تسليط الضوء عليها، وهي اعتماد نهج شامل يأخذ نقاط الضعف للأردنيين المستضعفين، واللاجئين بغض النظر عن جنسيتهم يكون مرتبطًا بالمرونة طويلة المدى وأهداف التنمية للحكومة الأردنية.

واضاف أنّه يستمر البحث والتقييم لهذا العام في تسليط الضوء على أهمية تماسك المجتمع ومرونته. وهذا يتطلب مزيدا من البرامج التي تعالج الاحتياجات الإنسانية جنبا إلى جنب مع التنمية، مع ايلاء الاهتمام بتماسك المجتمع وبناء السلام، مشيرا الى أنّه لا توجد حلول سريعة، ونحتاج إلى التركيز على الأسباب الكامنة وراء المشكلات التي نواجهها.

كما اشار الى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز الوصول إلى العدالة، والتركيز أكثر على الأعراف والمواقف الاجتماعية التي تكمن وراء العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتهدف منظمة كير من هذا التقييم إلى تحديد الاحتياجات وآليات التأقلم لفئات المجتمع المستضعفة والأكثر عرضة للمخاطر، وآليات تكيّف للمجتمعات المستضيفة في الأردن وتحليلها وتتبعها.

ويستهدف هذا التقييم معالجة فجوات المعرفة والمعلومات المتعلقة بنقص البيانات الشاملة الطولية حول احتياجات الفئات السكانية المستضعفة في البلاد.

وتجري المنظمة هذه التقييمات سنويًا لدعم وتقديم الفائدة لجميع الجهات الفاعلة في مجال القضايا الإنسانية والتنموية، بهدف تمكينها من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات الفئات السكانية الأكثر استضعافًا وعرضة للمخاطر في الأردن ومعالجتها.