السفير الهندي: هدفنا وصول التبادل التجاري مع الأردن إلى 5 مليارات دولار

عمان- قال السفير الهندي في عمان انور حليم ان حجم التبادل التجاري بين الاردن والهند بلغ العام الماضي 74 ر1 مليار دولار اميركي، متطلعا للوصول الى حجم تبادل بقيمة 5 مليارات دولار بحلول عام 2025.

واضاف السفير خلال لقاء صحافي عقده بمناسبة احتفالات الهند باليوم الدولي لليوغا الذي يصادف غدا الاحد، ان الهند تستورد من الاردن الأسمدة والفوسفات وحمض الفوسفوريك وغيرها، وتصدر الآلات الكهربائية والحبوب واللحوم المجمدة والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية وأعلاف الحيوانات وقطع غيار السيارات، لافتا الى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري التي وقعها الجانبان عام 2017 لتوسيع وتطوير وتنويع العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

واشار الى ان هذا العام شهد توقيع ثلاث اتفاقيات هامة حيث وقعت الشركة الكيميائية الأردنية التابعة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة “الو فلوريد ليمتد” اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج فلوريد الألومنيوم بتكلفة 25 مليون دولار أميركي في منطقة الشيدية بمعان، ووقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة “ام ام تي سي” في الهند على مذكرة تفاهم لتصدير الفوسفات والأسمدة وحامض الفوسفوريك، كما اتفق الطرفان على شراء / بيع الفوسفات، والأمونيا ما سيسهم في توفير أفضل للأسمدة في الهند وتعزيز عائدات شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وحول الاستثمارات الهندية في الاردن، اشار الى وجود مشروع مشترك بقيمة 860 مليون دولار أميركي بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية والجمعية التعاونية الهندية للأسمدة لتصنيع حمض الفوسفوريك الذي تم إنشاؤه في الشيدية وهو قيد التشغيل ويحرز تقدما بشكل جيد، واستحوذت شركة “انديان بوتاش ال تي دي” و “كيه اي تي دبي” (وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة افيكو الهند) على 37 بالمئة من أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية في عام 2018 وهناك عدة مصانع مملوكة للهنود في مجال المنسوجات، باستثمارات تزيد عن 300 مليون دولار أميركي تقع في المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن والعديد من هذه الاستثمارات الجديدة تجري بشكل جيد.

واشار الى انه تم الانتهاء بنجاح من عقد “تسليم مفتاح” بقيمة 142 مليون دينار أردني مع الشركة الأردنية لتعدين الفوسفات، لبناء محطة صخور الفوسفات الجديدة بنجاح من قبل شركة “افكونز انفراستركشر ليمتد” قبل بضع سنوات وافتتحها رسميًا جلالة الملك عبد الله الثاني.

واعلن انه سيتم قريباً انشاء مركز التميز بين الهند والأردن في مجال تكنولوجيا المعلومات في جامعة الحسين التقنية، الذي ستقيمه حكومة الهند من خلال مركز تطوير الحوسبة المتقدمة “سي_ديايه سي “، وسيقوم المركز بتدريب متخصصي تكنولوجيا المعلومات في الأردن على مدى خمس سنوات وتدريب المدربين الرئيسيين في مجال تكنولوجيا المعلومات من الأردن، لافتا الى ان الهند قدمت مساعدة عينية إلى الأردن تشمل أدوية ولقاحات صيدلانية بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي.

وقال السفير انه يوجد بين البلدين آليات حوار ثنائية / ومجموعات عمل مشتركة، تجتمع بانتظام حيث عقدت اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الهند والأردن في نيودلهي في 2017، ومن المقرر عقد الاجتماع الحادي عشر في الأردن، اضافة الى عقد مشاورات بين وزارتي الخارجية على فترات منتظمة وتم تعزيز تفاعلنا وتعاوننا مع الأردن في المحافل الدولية.

واكد سعي البلدين للعمل بجد لإحياء السياحة والقطاعات الأخرى، مشيرا الى انه قبل أزمة فيروس كورونا العام الماضي، كان هناك نمو مطرد في عدد الزوار من الهند، وارتفع متوسط مدة الإقامة للزوار الهنود، للترفيه والعمل إلى 2,8 يوم، كما ساعد رفع القيود المفروضة على تأشيرات الدخول للمواطنين الهنود، الذين يمكنهم الآن الحصول على تأشيرة أردنية عند المعابر الحدودية، على تعزيز السياحة من الهند .

واكد اهمية استعادة الرحلات المباشرة كخطوة أولى نحو تعزيز السياحة والتجارة في كلا الاتجاهين، مشيرا الى وجود جالية هندية بالمملكة تقدر بحوالي 20 الفا.

وحول احتفالات السفارة بيوم اليوغا الدولي الذي يجري كل عام بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة السياحة والاثار وجهات اخرى، اوضح حليم ان شعار الاحتفال هذا العام هو “اليوغا في المنزل واليوغا مع العائلة”، وسيتم بث هذه الجلسة على الهواء مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك https://www.facebook.com/IndiaInJordan/ يوم غد الاحد الساعة 11:00 بتوقيت الأردن، داعيا الجميع الى الانضمام إلى هذه الجلسة المباشرة للتعرف على أسلوب حياة صحي وسعيد من خلال اليوغا.-(بترا)