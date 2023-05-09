السفير الهولندي يؤكد أن الأردن شريك استراتيجي بالمنطقة

إيمان الفارس

عمان – أكد سفير مملكة هولندا لدى الأردن هاري فيرفاي عمق العلاقات الأردنية – الهولندية الوثيقة المشتركة، مشيرا أن بلاده تعتبر المملكة “شريك استراتيجي في المنطقة”.

وقال فيرفاي، خلال احتفال أقامته السفارة الهولندية في عمّان بمناسبة اليوم الوطني الهولندي وعيد الملك 2023، إن “هولندا والأردن لديهما سجل حافل من التعاون الناجح”، مؤكدا أن “الأردن لعب دورا محوريا خلال عملية إجلاء المواطنين الهولنديين وغيرهم من السودان”.

وعبّر السفير، خلال الاحتفال الذي يصادف الذكرى السنوية العاشرة لاعتلاء ويليام ألكساندر على العرش وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة دانة فراس، عن امتنانه الكبير للدعم الذي قدمته الأردن لعملية الإجلاء، مبينا أن التعامل بين الجانبين، يراعي أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، كشركاء وأصدقاء، حيث يتم تبادل وجهات النظر حول المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واعتبر السفير أن العالم يعيش “أوقات عدم استقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي”، مؤكدا أن تركيز نظر العالم على مجريات الحرب الروسية – الأوكرانية “لم يمنع هولندا من مواصلة دعمها لشركائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها الأردن”.

وزاد “تحمل الأردن المسؤولية كبلد مضيف للاجئين، بما في ذلك من سوريا”، مؤكدا التزام بلاده بالوقوف جنبا إلى جنب مع الأردن، وخاصة في مجال الاستثمار في الحماية والتعليم وفرص العمل لكل من اللاجئين والأردنيين، والذي يأتي “في مركز الصدارة في استراتيجيتنا الجديدة متعددة السنوات للأردن، والتي ستستمر حتى العام 2026”.

وبيّن السفير أن ذلك سيتم ذلك بشكل أساسي من خلال برنامج السفارة المرتبط بالشراكة حول أهم الأولويات ضمن استراتيجيتها؛ والمتمثلة في النمو الاقتصادي المستدام والشامل، والمياه والمناخ، وحقوق الإنسان.

وجدّد تأكيده أن جهود هولندا تتماشى بشكل وثيق وأولويات واستراتيجيات الإصلاح للحكومة الأردنية، مستعرضا أولويات البرنامج الاستراتيجي لبلاده في الأردن، في كل من وضع احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، مثل اللاجئين والمجتمعات المضيفة والنساء والشباب في مركز الصدارة، بالإضافة للعمل على تعزيز الشراكات الثنائية وتبادل المعرفة والابتكار مع مؤسسات المعرفة الهولندية الكبرى.

وفي هذا الصدد، أشار للمبادرة الهولندية للانطلاق القادم لما يسمى ببرنامج “أورانج كورنرز”، والتي ستساهم في رعاية رواد الأعمال الأردنيين الشباب لإنجاح أعمالهم الناشئة.

وقال السفير إن يوم عيد الملك بالنسبة لسفارة مملكة هولندا في عمان مناسبة تعكس العلاقات المتينة التي تربط بين هولندا والأردن، مشيرا للاحتفال هذا العام بمرور 72 عاما من العلاقات الدبلوماسية القوية بين المملكتين.

وأضاف “منذ العام 2019، استثمرت هولندا أكثر من 200 مليون يورو لدعم الأردن متمثلة في دعم كل الفئات الضعيفة في الأردن واستضافة اللاجئين”، مشيرا لأن البلدين يتمتعان بتعاون موسع في عدد من المجالات، خاصة في إدارة المياه، وفي قطاع الزراعة، والتعليم، وتنمية القطاع الخاص، وحقوق الإنسان، والتجارة والأمن.

وقدم السفير، خلال الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين الهولنديين وعلى رأسهم وزير الخارجية لمملكة هولندا فوبكه هويكسترا، وعدد من السفراء والشخصيات الدبلوماسية في الأردن، وممثلون عن الصحف ووسائل الإعلام، تهانيه للمملكة بقرب المناسبة الاحتفالية بحفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والسيدة رجوى السيف، كما هنّأ المملكة المتحدة بحفل التتويج للملك تشارلز، نهاية الأسبوع الماضي.

ويوم عيد الملك “يوم الملك”، هو “يوم برتقالي” هولندي، وهو اللون الذي يشير إلى اسم بيت العائلة المالكة، الذي يسمى بـOrange-Nassau.

وسيتذكر كل من زار هولندا خلال تلك الاحتفالات الجو الاحتفالي المريح في جميع أنحاء البلاد بما فيها الأزياء البرتقالية الإبداعية لجميع المشاركين في هذه الاحتفالات.

ويشارك الملك ويليم ألكسندر وعائلته في هذه الاحتفالات كل عام وفي كل مرة في منطقة مختلفة في البلد.

[email protected]