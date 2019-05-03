السفير الياباني بعمان: الأردن رمز استقرار في المنطقة

عمان- عبر السفير الياباني في عمان هيديناو ياناغي عن تقديره للسياسة المعتدلة التي ينتهجها الأردن، فهو رمز استقرار في المنطقة مقدرا دوره الإنساني المهم في استقبال اللاجئين وتقديم الخدمات لهم.

واكد في حفل استقبال أقٌامه في منزله مساء أمس بمناسبة تتويج الامبرطور الياباني الجديد ناروهيتو العلاقات المتميزة بين العائلتين المالكتين في الاردن واليابان والتي انعكست ايجابا على الشعبين والبلدين في مختلف المجالات مبينا أن العلاقات المتميزه بدأت بين البلدين منذ 65 عاما وأن جلاله الملك عبد الله الثاني زار اليابان مرات عديدة منذ توليه سلطاته الدستورية ما يعكس العلاقه المتميزه بين البلدين.

وقال السفير الياباني خلال الحفل الذي حضره عدد من الأمراء والمسؤولين والسفراء والمدعوين إن اليابان بلد عريق، فهي لا تزال تستخدم أسما خاصا بعهد كل إمبراطور بالتوازي مع التقويم الغربي فمثلا يُعْرَفُ عصر الإمبراطور أكيهيتو الذي استمر لحوالي 30 عاما باسم “هيسي” ، في حين تم اطلاق تسمية العصر الجديد الذي بدأ من الأول من شهر آيار بإسم عصر “ريوا” الذي يعني باللغة اليابانية “التناغم الجميل”.

وأضاف أن جلالة الإمبراطور أكيهيتو، الذي تنازل عن العرش في الثلاثين من نيسان عن 85 عامًا، سيكون من الآن فصاعداً الإمبراطور الفخري لليابان مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى منذ 202 عام يتنازل فيها الإمبراطور وهو على قيد الحياة. وقال بتولي جلالة الإمبراطور ناروهيتو العرش، سيكون الشقيق الأصغر له الأمير فوميهيتو 53 عاما ولي لعهد اليابان.

وأشار إلى أنه وبما أن ذكرى ميلاد جلالة الإمبراطور ناروهيتو تصادف في 23 من شباط، فإن اليوم الوطني الياباني سيكون في 23 من شهر شباط بدءا من عام 2020 وهو أول يوم وطني في عهد “ريوا” بدلا من شهر كانون أول في عهد “هيسي”.

واكد وزير المياه والري رائد ابو السعود في كلمه له تقدير الاردن لعملية نقل العرش في اليابان مشيرا إلى أن التعاون مستمر بين الأردن واليابان منذ عقود ونتطلع إلى المزيد من التعاون.

وعبر المشاركون في الحفل عن تهانيهم وأطيب أمنياتهم للامبرطور الجديد ولليابان وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار. (بترا)