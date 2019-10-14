السقاف: ارتفاع موجودات “صندوق الاستثمار” إلى 10.9 مليار دينار

عمان-الغد– أعلنت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، أن موجودات الصندوق قد ارتفعت لتبلغ حوالي 10.9 مليار دينار كما في نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتزيد بما مقداره 714 مليون دينار على بداية العام وبنسبة نمو بلغت 7 %.

وقالت السقاف، في بيان صحفي أمس، حول أبرز مؤشرات الأداء المالي عن نتائج الربع الثالث من هذا العام “إن الصندوق قد حقق دخلا بلغ 442.6 مليون دينار مقارنة مع 347.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت حوالي 27 %”.

وأوضحت أن هذا النمو جاء بشكل رئيسي من ارتفاع عوائد الاستثمار في أدوات الدخل الثابت من الودائع البنكية والسندات، بالإضافة الى ارتفاع عوائد الاستثمارات العقارية.

ولفتت الى أن الصندوق نفذ منذ بداية هذا العام العديد من عمليات شراء العقارات في مختلف محافظات المملكة بقيمة تتجاوز 30 مليون دينار، وتأجير العديد من العقارات والأراضي الخام ليرتفع بدل الإيجار بنسبة 23 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت السقاف أن الصندوق يعمل بالشراكة مع جميع المؤسسات الوطنية والمستثمرين المحليين والأجانب لغايات استقصاء الفرص الاستثمارية المجدية المتاحة في المملكة وتعزيز بيئة الأعمال بشكل يمكن الصندوق من القيام بدوره الاستراتيجي بالاستثمار في القطاعات الحيوية ذات العائد المجدي ضمن معدلات المخاطر المقبولة مع إيلاء اهتمام كبير للبعد التنموي لتلك الاستثمارات.

وأشارت، في هذا الصدد، الى مشاركة الصندوق في مؤتمر مبادرة لندن 2019 “الأردن: النمو والفرص” في نهاية شهر شباط (فبراير) من هذا العام والذي تم خلاله استعراض مزايا الاستثمار في الأردن وأبرز استثمارات الصندوق في القطاعات المختلفة والتعريف بالصندوق كأكبر مستثمر مالي محلي يسعى بشكل مستمر لشراكات مجدية مع مستثمرين استراتيجيين يتمتعون بالمعرفة الفنية المتخصصة لإنشاء مشاريع تسهم في تطوير البنية التحتية في المملكة.

وقام الصندوق، مؤخرا، بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار بهدف تعريف المستثمرين برغبة الصندوق في التعاون وإقامة شراكات استراتيجية في مشاريع مربحة ومجدية للاقتصاد الأردني، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة “ميريديام/ الأردن” المملوكة بالكامل من شركة “ميريديام” الفرنسية المتخصصة في تطوير وتمويل وإدارة مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل.

وأضافت السقاف “إيمانا من الصندوق بأهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات البعد التنموي، يعكف الصندوق حاليا على دراسة توسيع وتطوير استثماراته المباشرة وغير المباشرة في القطاع السياحي من خلال استثمارات نوعية في أبرز الوجهات السياحية في المملكة، خاصة في مدينتي العقبة والبترا”، مشيرة أيضا الى قيام الصندوق، خلال الأسبوع الماضي، بتجديد اتفاقية عقود إدارة عدد من الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع مجموعة الانتركونتننتال العالمية (IHG) لمدة 10 أعوام وبشروط معدلة تضمن تعزيز تنافسية تلك الفنادق وتوفير خدمات عالية الجودة للسياح وتحقيق عوائد مجزية للصندوق. كما تمت المباشرة بتنفيذ أعمال تأهيل وتطوير فندق “كراون بلازا البترا” الذي من المتوقع افتتاحه أمام الزوار نهاية العام المقبل.

كما أشارت السقاف الى قيام الصندوق في شهر نيسان (ابريل) الماضي بتوقيع اتفاقية لإنشاء محطتين من أربع محطات لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية الفنادق التي تملكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفروع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة الى مبنى صندوق الاستثمار.

وبينت أن الصندوق قد أنجز جزءا كبيرا من أعمال هاتين المحطتين وبقدرة 10 ميجاواط؛ حيث سيبدأ العمل بهما خلال النصف الأول من العام المقبل.