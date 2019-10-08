السقاف: استثمارات “الضمان” في القطاع السياحي تتجاوز 250 مليون دينار

عمان- الغد- وقعت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف والمدير التنفيذي لمجموعة “انتركونتننتال” العالمية في الهند والشرق الأوسط وافريقيا باسكال غوفان، اتفاقية تجديد عقود الإدارة لمجموعة من الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهي كراون بلازا/ عمان، كراون بلازا/ البحر الميت وهوليدي ان/ البحر الميتالسقاف: استثمارات “الضمان” في القطاع السياحي تتجاوز 250 مليون دينار.

وعلى هامش حفل التوقيع الذي حضره وزير العمل نضال البطاينة، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي د. حازم الرحاحلة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية السياحية المهندس هيثم المجالي، قالت السقاف “إن تجديد اتفاقية الإدارة لهذه الفنادق يعكس توجه الصندوق لتأطير دوره في الاقتصاد الوطني كمستثمر استراتيجي طويل الأجل بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وفي قطاعات حيوية مثل السياحة، وذلك من خلال امتلاك سلسلة فنادق ذوات الفئتين أربع وخمس نجوم”، مشيرة الى حرص الصندوق على الدخول في شراكة استراتيجية مع شركات عالمية متخصصة في القطاع السياحي مثل مجموعة انتركونتننتال العالمية من خلال استثمارات نوعية في أبرز الوجهات السياحية في المملكة.

وأضافت السقاف “أنه وعلى الرغم من الظروف الإقليمية التي أثرت على الحركة السياحية في المنطقة ككل، إلا أن الفنادق المملوكة للمؤسسة استطاعت المحافظة على نسب إشغال مرتفعة خاصة في الجنوب. وإدراكا من الصندوق لأهمية القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة التي تسهم بنسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة الى أهمية القطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، يسعى الصندوق حاليا لتعزيز الميزة التنافسية لمحفظته السياحية وتوسيع استثماراته المباشرة وغير المباشرة لاستغلال النمو في هذا القطاع، وذلك من خلال إنشاء مشاريع جديدة وإعادة تأهيل العديد من المنشآت السياحية، وأبرزها إعادة تأهيل فندق كراون بلازا/ البترا الذي سيتم افتتاحه أمام الزوار نهاية العام 2021”.

كما أكدت السقاف الدور التنموي المهم لاستثمارات الصندوق في القطاع السياحي من خلال تشغيلها العمالة المحلية، بالإضافة الى مشاركة تلك الفنادق في مبادرات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة التي تستهدف المجتمعات المحلية.

ومن جهته، قال غوفان “إن مجموعة انتركونتننتال العالمية فخورة بتجديد الشراكة المتميزة مع صندوق الاستثمار لمدة 10 أعوام والذي يأتي تأكيدا للنتائج الطيبة التي تحققها تلك الفنادق والدور الذي تقوم به في توفير خدمات عالية المستوى للسياح؛ حيث حصلت العديد من تلك الفنادق على جوائز وشهادات عالمية كأفضل وجهات سياحية في المملكة، بالإضافة الى مساهمتها في تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتحقيق النمو الاقتصادي”. وأضاف غوفان “أن مجموعة انتركونتيننتال العالمية حرصت عبر الأعوام الماضية على رفع نسبة العمالة الأردنية في جميع الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتصل اليوم الى حوالي 95 %”. وبين أن المجموعة تحرص أيضا على إشراك الموظفين في برامج تأهيل وتطوير مهارات لتمكينهم من خدمة السياح على أكمل وجه.

وأكدت السقاف أن الصندوق يمتلك استثمارات مباشرة وغير مباشرة في القطاع السياحي بالشراكة مع مستثمرين محليين وأجانب وبحجم استثمارات كلي يتجاوز 250 مليون دينار.

وتقوم الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالإشراف على الفنادق التي تعود ملكيتها للمؤسسة وتديرها مجموعة فنادق انتركونتننتال العالمية وهي: كراون بلازا/ عمّان، كراون بلازا/ البحر الميت، هوليدي ان/ البحر الميت، كراون بلازا/ البترا، بيت الضيافة/ البترا وانتركونتننتال/ العقبة، ويعمل في تلك الفنادق حوالي 1400 موظف أردني.

كما تشارك هذه الفنادق في العديد من مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تستفيد منها المجتمعات المحلية، ومن أبرز هذه المبادرات أكاديمية هوليدي ان/ البحر الميت التي تعمل على تمكين الشابات والشباب من أبناء الأغوار من خلال الحصول على فرص تدريب في مجالات التدبير المنزلي والطعام والشراب.