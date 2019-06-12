عمان – الغد- بلغت استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال صندوق استثمارها في مشروعات توليد وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة اكثر من 100 مليون دينار.

واكدت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف خلال زيارة الى شركة توزيع الكهرباء، اهمية الاستثمار في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة والذي يمتلك الصندوق استثمارات مباشرة وغير مباشرة في مجال توليد وتوزيع الكهرباء، اضافة الى عدد من مشاريع الطاقة المتجددة.

واضافت ان هذا القطاع حيوي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة الى تشغيله لعدد كبير من الايدي العاملة المحلية المؤهلة والمدربة ومساهمته في تفعيل نشاط القطاعات الاقتصادية المرتبطة.

وأشادت بالمشاريع التي نفذاها شركة توزيع الكهرباء أخيرا لضمان إيصال التيار الكهربائي للمواطنين، مؤكدة الالتزام التام بمعايير السلامة للعاملين في الميدان للحفاظ على ارواحهم وسلامتهم والحد من إصابات العمل أثناء تأدية مهامهم على مدار الساعة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة توفيق كريشان: إن الشركة حريصة على المضي قدماً في النهوض بالمهام الملقاة على عاتقها، هدفاً ومقصداً في خدمة المواطن.

وأكد أن إدارة الشركة حريصة باستمرار على أن تنجز الشركة المشاريع الريادية التي من شأنها تقديم خدمة ذات كفاءة عالية للمواطنين.

وقال مدير عام الشركة المهندس حسان الذنيبات: إن الشركة أنجزت في السنوات القليلة الماضية عدة مشاريع من أجل ضمان ديمومة إيصال التيار الكهربائي بالجودة المحكمة للمواطنين في مناطق عملها والتي تشمل نحو 70 بالمئة من مساحة المملكة، في محافظات العقبة ومعان والكرك والطفيلة ووداي الأردن والشرقية.