السقاف: الجميع يعاني الصعوبات والناجح يتجاوز كل التحديات

عمان-الغد- تقول رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الذراع الاستثمارية، للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلود السقاف للطلاب المشاركين في حملة قادة الأعمال التي تنفذها مؤسسة إنجاز للعام الثالث عشر على التوالي، إن أهم طريقة لحل المشاكل التي تواجههم، هي الحصول على المعرفة بها بشتى السبل، إضافة إلى تجاوز المشاكل الشخصية، وتجنب الإحباط وفقدان الأمل.

وبينت السقاف خلال جلسة للحملة عبر الانترنت بسبب ظروف جائحة كورونا، أنه لا طريق مفروشة بالورود، والجميع يعاني الصعوبات، والناجح هو من يتجاوز التحديات التي تواجهه.

والسقاف التي تحمل درجة الماجستير في الاقتصاد والإحصاء، والبكالوريوس بالاقتصاد كتخصص رئيسي والمحاسبة تخصص فرعي، تدرجت في عدة مناصب وفي عدة مؤسسات.

وتقول السقاف “وظيفتي لم تأت بالصدفة، بل صعدت السلم درجة درجة”، إذ عملت بعد التخرج مباشرة في شركة الفوسفات الأردنية، وكانت تعمل وتدرس للماجستير، وبعد حصولها على الدرجة الأكاديمية، عملت في البنك المركزي الذي كان أحد أحلامها، حيث بدأت موظفة في دائرة الرقابة، ووصلت إلى رتبة مفتش.

بعد ذلك توجهت للعمل في هيئة التأمين، مديرة لدائرة الأبحاث، ثم عادت إلى البنك المركزي خبيرا رقابيا، وبعدها مديرة تنفيذية لدائرة الرقابة على الجهاز المصرفي، وبعد ذلك تبوأت منصب نائب لمحافظ البنك المركزي لتكون أول سيدة عربية تشغل هذا المنصب.

وبعد انتهاء عملها في البنك المركزي، توجهت إلى القطاع الخاص، وتحديدا إلى البنك العربي فعملت نائبا للرئيس التنفيذي لفروع الاردن وفلسطين ثم نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر، وبقيت تعمل في القطاع الخاص لمدة 7 سنوات، ثم انتقلت للعمل رئيسة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بعد نجاحها في مسابقة تنافسية لشغل المنصب، وهي الان في سنتها الثالثة في رئاسة الصندوق .

وتقول السقاف المصنفة، من أقوى 10 نساء الاكثر تأثيرا في الاردن حسب مجلة Jordan Business ، إن سر النجاح هو المثابرة، وعدم الملل من المحاولات، فكلنا نخطئ، إضافة إلى الموازنة بين العمل والحياة الشخصية والعائلة، والعمل بروح الفريق، فالقائد يقوي فريقه، والإخلاص للمؤسسة والأصدقاء والزملاء، والتعلم المستمر، والتأمل، إذ نقف ونراجع أنفسنا وأخطاءنا على المستوى الشخصي والعملي، وفي النهاية الشغف، فحب العمل دافع مهم للتطور.

وبينت السقاف، إن دور الأهل يؤثر بشكل كبير، فأهلها كانوا داعمين ومحفزين، وتربت على قاعدة، “لا فرق بين الذكر والأنثى”، وتأثرت بأبيها وأمها التي وازنت بين العمل والحياة، ثم درست التجارة مثل والدها، وفي بعض الأحيان يعتقد الأهل أنهم يعرفوا الأفضل لأبنائهم، فوالدها على سبيل المثال كان يريد لها دراسة الفرع العلمي بالتوجيهي، لكنها درست الأدبي وتفوقت، مشيرة إلى أنها بذلت جهدا لإقناعه، فالمحاورة قد تأتي بنتيجة معهما.

وأشارت السقاف التي تترأس ملتقى النساء العالمي في الأردن، الى أن العديد من الصعوبات واجهتها، لكن في المقابل حصلت على دعم المدراء والزملاء، وبذلت جهدا كبيرا وعملت لساعات طويلة، وهو ما جعلها تصبح مديرة على بعض زملائها.

وبينت السقاف، أنه لا شيء صعب، ومن الممكن أن يتأخر شيء ما، ولا بد من الحلم، وتكييف الظروف وفقا للأحلام، مشيرة إلى أن أهم الصعوبات التي واجهتها هي الضغط وساعات العمل الطويلة.

وذكرت أن العديد من الشباب يعلمون خارج مجال تخصصهم، في حين أن أحدث الدراسات تقول إن التخصصات المهنية، أفضل من التخصصات الأكاديمية، وتساعد على إيجاد فرص أكبر.

وتحدثت السقاف عن طريقة عمل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، من خلال استثمار أموال مشتركي ومتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتأمين شيخوخة كريمة لهم. وعلى الرغم من تأثر الاستثمار في المملكة بسبب جائحة كورونا، وإغلاق المطارات وتوقف العديد من القطاعات والمشاريع الاقتصادية ، لكن في المقابل زادت الاستثمارات في مصانع الكمامات والمعدات الطبية والمعقمات.

وقالت السقاف، إن التوجه العالمي في الوقت الحالي هو الوظائف في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والريادة، إضافة إلى المعدات الطبية والصحية، والتمريض والمهن الحرة، وأيضا الدراسات الاكتوارية وهندسة المعدات الطبية.

ونصحت السقاف الطلاب، “لا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد، ابدأ العمل وحدد هدفك حتى تصل بشكل أسرع”.

يُذكر أن حملة قادة الأعمال هي إحدى برامج مؤسّسة إنجاز التي أطلقتها المؤسّسة العام 2008 تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفّذها إنجاز للسنة الثالثة عشرعلى التّوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني وتم إطلاق الحملة هذا العام بالتعاون مع مشروع دعم الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردنLEAP التابع للحكومة الكندية، وبشراكة إعلاميّة مع صحيفة الغد وراديو هلا.