السقاف تؤكد أهمية دور ممثلي “الضمان” في الشركات لتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية

عمان-الغد– عقد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أمس ورشة عمل بعنوان “تطبيق الحوكمة المؤسسية في الأردن” لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات التي تساهم بها المؤسسة.

وخلال الورشة التي حضرها كل من رئيس صندوق الاستثمار خلود السقاف ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، تم استعراض عدد من المحاور الاساسية الخاصة بتطبيق منظومة الحوكمة في الشركات المساهمة العامة والخاصة، ودور الحوكمة المؤسسية في ايجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الشركات.

كما تم تسليط الضوء على دور مجالس الإدارة في وضع استراتيجيات الشركات وخطط عملها والتأكد من وجود انظمة رقابية ومالية وإدارية وسياسات لإدارة المخاطر إضافة إلى التأكد من وجود انظمة للحوكمة المؤسسية وسياسات تضمن عدم وجود تضارب مصالح، بالإضافة إلى دور ومهام اللجان المنبثقة عن مجالس إدارة تلك الشركات . وتخلل الورشة استعراض للتطور التشريعي والدور الرقابي للمؤسسات المختلفة المعنية بإصدار التشريعات الخاصة بالحوكمة ومراقبة تطبيقها ، بالإضافة إلى الامتثال التشريعي والمسؤولية القانونية للحوكمة المؤسسية حسب طبيعة عمل الشركات في القطاعات المختلفة.

وأكدت السقاف أن هذه الورشة تأتي في اطار استمرار جهود الصندوق بترسيخ مفهوم الحوكمة لدى الممثلين في مجالس إدارات الشركات، مشيرة إلى أن ذلك يحقق مصلحة أفضل في استثمارات الصندوق من ناحية توفير كافة المعلومات ومتابعة تلك استثمارات بالشكل الأمثل لضمان مشاركة كفؤة وفعالة للممثلين في القرارات المختلفة المتعلقة بالشركات ، وبما يتماشى مع الممارسات العالمية الفضلى والتي تعود بالنفع في تعظيم المساهمة في تلك الشركات وتنامي موجوداتها بما ينعكس على أموال الاردنيين.

وقالت السقاف ” إن مجالس إدارات الشركات وممثلي الضمان معنيين في مراقبة أداء الشركات التي يشرف عليها الإدارات التنفيذية بحكم أن من مسؤولياتهم تعظيم العوائد الاستثمارية وحقوق المساهمين وفق مؤشرات واضحة وتراعي كافة المخاطر الاستثمارية في أي قرار”.

وذكرت السقاف بأن هذه الورشة تأتي استكمالا لما قام به الصندوق في شهر آذار (مارس) الماضي بعقد ورشة عمل لممثلي المؤسسة في مجالس إدارة ، واصدار الدليل الاسترشادي لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

هذا ويحدد الدليل الاطار العام لأسس اختيار وتصنيف المرشحين الذين سيمثلون المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم بها ، وينظم الدليل عملية إدارة وتوجيه ومتابعة أداء الممثلين للتأكد من إنجازهم للمهام المطلوبة منهم، وتحديد واجبات الممثلين ودورهم في مجالس إدارة تلك الشركات. ويتضمن الدليل اهم البنود الواجب تضمينها في التقارير الدورية التي يقدمها الممثل للصندوق وابرز الافصاحات التي يقدمها الممثل خاصة تجنبا لأي تضارب في المصالح، بالإضافة الى آلية تقييم اداء ممثلي المؤسسة في مجالس الإدارة وبشكل سنوي للتأكد من قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه.