السقاف تستعرض فرص الاستثمار بالأردن في ملتقى الاستثمار السنوي بأبو ظبي

اكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ان الحكومة الأردنية خلال العاميين الماضيين أدخلت العديد من الإصلاحات في المجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية الناظمة للعملية الاستثمارية، حيث أنشئت وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتم اقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد ضمن أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة الى تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكدت أن المملكة الأردنية الهاشمية سعت وبقيادة حكيمة من جلالة الملك عبد الله الثاني لوضع خطة عمل ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل تمثلت في إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2033 في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، حيث تمحورت الرؤيا حول شعار (مستقبل أفضل) لتكون خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة.

وجاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة في الجلسة الخاصة والتي نظمتها وزارة الاستثمار تحت عنوان: (اكتشاف آفاق وفرص الاستثمار في الأردن)، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2023 المنعقد في أبو ظبي، بمشاركة امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، والسفير الأردني لدى الامارات نصار حباشنة وعدد كبير من الوزراء والخبراء الدوليين ورجال المال والأعمال والاقتصاد من مختلف دول العالم.

وقالت السقاف اننا نعمل على العديد من المبادرات بهدف جعل الأردن وجهة استثمارية منافسة وجاذبة، ففي سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم تحديد مجموعة من المشاريع القابلة للتمويل والتي تشمل فرص استثمارية في قطاعات المياه والنقل والاقتصاد الرقمي والتعليم. إضافة إلى انه سيتم قريباً إطلاق منصة استثمارية متكاملة تعنى بترويج الاستثمار في الأردن Invest.Jo وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، للتعريف بالبيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية للمملكة وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات، ولتسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا.

وفى ختام كلمتها دعت السقاف المستثمرين والمؤسسات الدولية لتوجيه استثماراتها إلى السوق الاردني واستغلال العمق الاستراتيجــي للسوق الاردني والعــلاقات الاردنية مع العديد من الدول العربية والأوروبيـــة والأمريكية وكذلك اتفاقيــات التجارة الحـــرة والتي تتيح نفاذ المنتجات المصنعة في الاردن إلى سوق استهلاكي كبير يضم حوالي مليار ونصف نسمة.

وشهدت جلسة اكتشاف آفاق وفرص الاستثمار في الأردن والتي نظمتها وزارة الاستثمار تقديم عروض من كل من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومدير عام جمعية رجال الاعمال الأردنيين طارق حجازي، والرئيس التنفيذي لشركة العبدلي للاستثمار والتطوير المهندس عامر احمد الطراونة، ومدير مديرية الترويج في وزارة الاستثمار بلال الحموري.

من الجدير بالذكر ان ملتقى الاستثمار السنوي (2023) يعقد بدورته الثانية عشر في أبو ظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، تحت شعار “التحوّل في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار”، وذلك بحضور ومشاركة واسعة من ممثلي الدول وكبار المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الدوليين من القطاعين العام والخاص، لاستعراض آخر المستجدات وسبل تعزيز التنمية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي.

حيث يعتبر الملتقى منصة لتشبيك المستثمرين وعرض الدول للفرص الاستثمارية المتوفرة لديها. وتسلّط هذه الدورة الضوء على أحدث الاتجاهات والفرص الاستثمارية لكافة القطاعات ضمن خمس محاور رئيسية وهي: الاستثمار الأجنبي المباشر، الشركات الناشئة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدن المستقبل والمحافظ الاستثمارية الأجنبية.