السقاف تلتقي سفير عُمان وتبحث سبل التعاون الاستثماري بين البلدين

بحثت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف اليوم في وزارة الاستثمار مع السفير العُماني لدى الأردن سعادة الشيخ هلال بن مرهون المعمري سبل التعاون الاستثماري بين الأردن وعُمان وسبل تعزيزها وتطويرها.

وزيرة الاستثمار أكدت خلال اللقاء والذي حضره أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، على عمق العلاقات الأخوية المتجذرة والمتينة بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان، وأضافت أن علاقات البلدين الشقيقين تشهد تطوراً مستمراً في العديد من المجالات خاصةً الاقتصادية والاستثمارية.

وقالت إن تفعيل مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات سينعكس ايجاباً على مصالح الشعبين الشقيقين، داعيه الى استثمار العلاقات والروابط المتميزة التي تربط البلدين لتحقيق المزيد من مصالحهما المشتركة.

وضمن جهود الإصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة الأردنية، أشارت السقاف الى التحسن الملموس والايجابي في أهم المؤشرات الاقتصادية في الأردن وآخرها التحسن في التصنيف الائتماني الذي حصل الأردن عليه مؤخراً حسب وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، إضافة إلى أهم الاصلاحات الاقتصادية التي أفضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية تمثلت بتعديل القوانين والتشريعات خاصة ما يتعلق بالعملية الاستثمارية، فتحدثت عن إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد والذي جاء لمواكبة التطورات الحاصلة في العملية الاستثمارية وضمن أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى إنشاء وزارة الاستثمار بهدف تعزيز وتفعيل العملية الاستثمارية وخلق بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية.

وتم خلال اللقاء عرض أهم المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وأهم الميزات الاستثمارية التي أقرها قانون البيئة الاستثمارية الجديد والتي يتمتع بها الأردن، خاصة في ظل توقيع المملكة ومشاركتها في العديد من الاتفاقيات التجارية والحرة والاستثمارية والتي ستعمل على زيادة الصادرات الوطنية للعديد من الدول العربية والأجنبية والأوروبية.

من جانبه أكد السفير العُماني على متانة العلاقات الثنائية القائمة بين الأردن وعُمان في المجالات كافة وعلى رأسها الاقتصادية، مؤكداً حرص بلاده على تطويرها والبناء عليها بما يصب في مصلحة الجانبين.

من الجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات العُمانية في الأردن وصلت إلى 56 مليون دولار أمريكي موزعة في العديد من القطاعات الاستثمارية.