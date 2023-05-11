السقاف: قانون البيئة الاستثمارية الجديد يتضمّن أفضل الممارسات العالمية

بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف سبل التعاون المشترك بين وزارة الاستثمار ومجلس الأعمال الأردني الإماراتي، وتأكيدها أن وزارة الاستثمار مستعدة لتعزيز كافة أشكال التعاون مع مجلس الأعمال الأردني الإماراتي، وتقديم كافة الدعم لهم.

جاء ذلك خلال لقائها أمس رئيس مجلس الأعمال الأردني الإماراتي محمد المعايطة وأعضاء المجلس من الأردنيين والإماراتيين، بحضور السفير الأردني لدى الإمارات نصار الحباشنة وفريق من وزارة الاستثمار.

وخلال اللقاء الذي جاء على هامش مشاركة الوزارة في ملتقى الاستثمار السنوي في أبو ظبي 2023، تطرقت السقاف إلى أهم الإصلاحات التي انتهجتها المملكة بهدف زيادة تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، وبخاصة في المجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، وقالت: إنه تم إنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، كذلك تم إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد ضمن أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما استعرضت وزيرة الاستثمار أهم الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى المزايا والحوافز التي أقرت بموجب القانون والتي يتمتع بها المشروع الاستثماري في الأردن، إضافة إلى العوامل الجاذبة التي تساعد على تمكين الاستثمارات وديمومتها، وآليات عمل وزارة الاستثمار وخططها الهادفة إلى تسهيل بيئة الأعمال في المملكة.

يذكر أنه تم الاتفاق على ترتيب زيارة قريباً لوفد من مجلس الأعمال الأردني الإماراتي لوزارة الاستثمار، لاهتمامهم بالفرص الاستثمارية في المملكة، والتعرف أكثر على البيئة الاستثمارية في الأردن.