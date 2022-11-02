السقاف: مستعدون لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات الهنغارية

وقعت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، في مبنى وزارة الاستثمار، مذكرة للتعاون الاستثماري بين البلدين، وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تدعيم التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

وتركز المذكرة على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة الخارجية والتجارة الهنغارية.

وحضر التوقيع السفير الهنغاري لدى المملكة اتيلا كالي و نائبي وزير الخارجية والتجارة الهنغاري، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة.

وقالت السقاف: إن توقيع مذكرة التعاون مع نظرائنا في جمهورية هنغاريا، جاء سعياً لإنشاء إطار تنظيمي كفؤ وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين مع مراعاة التشريعات والقوانين الوطنية المعمول بها بذات الشأن.

وأضافت وزيرة الاستثمار أن الوزارة على استعداد تام لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات الهنغارية، وتذليل أي عقبات أو تحديات أمامها لتشجيعها على الاستثمار في المملكة، وضخ استثمارات جديدة في السوق الأردني في المستقبل القريب.

من جانبه، أكد وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، أهمية تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى أهمية عقد لقاءات ثنائية بين القطاعين الخاص الأردني والهنغاري لتبادل المنافع المشتركة وزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية بن البلدين.

ومن الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة الخارجية والتجارة الهنغارية، هدفت إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وتحديد القطاعات الواعدة وعقد لقاءات قطاعية بهدف زيادة الاستثمارات البينية في هذه القطاعات وتنظيم مشترك للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات ودراسة إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال في كلا البلدين والعمل على تذليل أي عقبات تحول دون نمو وزيادة الاستثمارات والعمل على إيجاد حلول لها إضافة إلى تبادل المعلومات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري.