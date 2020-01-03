“السكواش” أعاد ترتيب البيت الداخلي ومنتخبات الفئات العمرية

خالد المنيزل

عمان- أعاد اتحاد السكواش برئاسة عماد الطراونة، اللحمة من جديد لأسرة اللعبة، بعد إعادة انتخابات مجلس إدارة جديد، على خلفية استقالة الرئيس السابق د. رمزي طبلت، وعمد الاتحاد إلى اتخاذ قرارات جريئة، صبت في المصلحة العامة أبرزها عودة اللاعبين المبتعدين بقرارات إدارية، وإعادة تشكيل منتخبات الفئات العمرية ودعمها، لتكون نواة المنتخبات الوطنية المقبلة.

ويسجل لاتحاد اللعبة مواصلة العمل خلال الفترة الماضية، وتسمية المدرب عبدالرؤوف سعد منسقا عاما للمدربين بعد استقالة المدير الفني السابق وائل طبلت، للإشراف على المدربين الحاليين في الاتحاد.

وعلى مستوى المشاركات الخارجية، نال المنتخب الوطني للناشئين بالسكواش على ميداليتين برونزيتين خلال مشاركته في البطولة العربية لفرق السكواش، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية

حيث نال منتخب فئة تحت 17 عاما، والمكون من اللاعبين (كرم البطاينة، عبد الرحمن إبراهيم السراج، البراء الختاتنة، أحمد هديب) على الميدالية البرونزية باحتلاله المركز الثالث، كما حاز منتخب فئة تحت 13 عاما والمكون من اللاعبين (محمد البطاينة، بديع الصالح، عون الجراح، أسامة البطاينة) على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في نفس البطولة، وشهد العام الحالي ابتعاد نجوم كبار عن المنتخبات الوطنية أمثال محمد السراج.

وأقام الاتحاد عدد من النشاطات المحلية، حيث ظفر اللاعب حمزة الزبيدي بلقب بطولة المملكة المفتوحة للسكواش، بينما فاز كل من حمزة السراج (فئة تحت 19)، ومحمد البطاينة (فئة تحت سن 13)، وعبدالرحمن الجراح (فئة تحت 11 عاما)، خليل تايه (فئة تحت 9 أعوام) بألقاب الفئات العمرية لبطولة المملكة المفتوحة.

وشهد العام الماضي عودة الأشقاء البطاينة: وهم كرم (15 عاما)، وأحمد (12 عاما)، وأسامة جمال البطاينة (9 أعوام)، إلى ميادين اللعبة والمنتخبات الوطنية، بعد غياب دام أكثر من 7 أشهر بعيدين عن الملاعب بسبب قرارات الاتحاد السابق، إثر خلاف بين المدرب واللاعبين في بطولة خارجية في مصر.

وعمل الاتحاد الحالي على استمرارية أكاديمية الواعدين التي كان لها مردود ايجابي على مستقبل اللعبة.

عموما أعاد الاتحاد قنوات تواصل بين كافة أركان اللعبة، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل عودة اللعبة الى سابق عهدها، لتكون قادرة على المنافسة بقوة في كافة البطولات المقبلة، في انتظار الإعلان عن خطة الإتحاد للموسم الحالي، والتي تتضمن المشاركة في كافة بطولات الفئات العمرية، إلى جانب استضافة أكثر من بطولة عربية، وزيادة النشاطات المحلية التي ستشمل كافة الفئات العمرية.