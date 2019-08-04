“السكواش” يشارك في البطولة العربية بالسعودية

عمان – الغد – قرر اتحاد السكواش المشاركة في البطولة العربية لفئتي تحت 13، 17 عاما، التي ستقام في السعودية خلال الفترة 4-10 أيلول (سبتمبر) المقبل، وهي ثاني مشاركة للمنتخبات الوطنية خلال شهرين بعد إعادة تشكيل الاتحاد برئاسة م.عماد الطراونة، الذي أكد أن الاتحاد الجديد في طور ترتيب البيت الداخلي، والانطلاق بقوة نحو المشاركات الخارجية من أجل عودة الألق للعبة.

وتم تشكيل الوفد المشارك في البطولة العربية بالسعودية برئاسة أمين سر الاتحاد حسام بركات، ويضم الإداري عبدالرووف سعد، المدرب محمد أبو حماد، واللاعبين: كرم البطاينة وعبدالرحمن سراج وأحمد هديب وبراء الختاتنة (فئة تحت 17 عاما)، محمد البطاينة وأسامة البطاينة وعون الجراح وبديع الصالح (فئة تحت 13 عاما).

وأعاد الاتحاد تشكيل اللجنة الفنية للاتحاد برئاسة عمرو المحيسن وعضوية عبدالرووف حجازي وشهد النجادا وأحمد المواجدة، وستكون مهمتها الإشراف الكامل على تأهيل المنتخبات الوطنية، والتخطيط للمرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس الاتحاد م. عماد الطراونة “أن الأردن سيستضيف بطولة عربية كبرى مع نهاية العام الحالي، للفئات العمرية كافة، وتحسب نتائجها للفئات كافة، الأمر الذي يعني أن لاعبي الفئات العمرية سيحصلون على نقاط فردية تجمع لمعرفة هوية المراكز الثلاثة الأولى”.

وأكد أن الاتحاد أكمل صيانة الملاعب كافة تحضيرا لهذه البطولة، التي تتطلب تجهيزات خاصة، من أجل أن تكون البطولة على سوية عالية، كونها البطولة الأولى على المستوى العربي، والتي يشارك فيها لاعب من كل فئة.

ومن جانبه، عبر منسق مدربي السكواش عبدالرووف سعد، عن سعادته بالمستويات الفنية التي وصل اليها لاعبو الفئات العمرية، الأمر الذي يعني أن البناء جاء على أسس سليمة، وأضاف أن مدرسة السكواش بدأت تجني ثمارها برفد المنتخبات الوطنية باللاعبين الواعدين.

وأضاف أن الاتحاد قد اختار اللاعبين للمشاركة في البطولة العربية في الرياض، بعد إخضاعهم لبطولة سلم التحدي، من أجل منح اللاعبين كافة فرصا متساوية لتمثيل الوطن.