“السكواش” يكمل صيانة ملاعبه ويدعو المنتخبات والواعدين للتدريب

خالد المنيزل

عمان – قال رئيس اتحاد السكواش م. عماد الطراونة، أن الاتحاد حرص خلال الفترة الماضية على إعادة صيانة كافة الملاعب في مركز الحسن الدولي للسكواش، والتي انتهت الأسبوع الماضي، مبينا أنه تم دعوة كافة لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للتدريب اعتبارا من بداية تموز (يوليو) المقبل، باستثناء طلبة الثانوية العامة الذين سيلتحقون في التدريبات بعد الانتهاء من اختباراتهم.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد تعتمد على إعداد جيل من الواعدين لتمثيل الأردن في البطولات الدولية المقبلة، والمقرر إقامتها في الأردن خلال المرحلة المقبلة، بعد إعادة فتح كافة القطاعات الرياضية، وبعد الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

الملاعب بحلة جديدة

وأكد رئيس الاتحاد الطراونة، أن الاتحاد أنهى بشكل كامل أعمال الصيانة الخاصة بمركز الحسن للسكواش، مستفيدا من فترة التوقف السابقة بسبب تفشي وباء “كورونا”، وهو الآن بحلته الجديدة، بعد أن قام الاتحاد بإعادة تأهيل كافة الملاعب الخمسة الموجودة داخل المركز، وأجرى الصيانة الشاملة لها من حيث إعادة أعمال الدهان والإضاءة المناسبة، والتخطيط حسب المواصفات الدولية، وإعادة تأهيل المدرجات وغيرها من أعمال الصيانة الخفيفة، وهي الآن بحلة جديدة وقادرة على استضافة أكبر البطولات العربية والدولية المقبلة.

ما يمنح الجمهور فرصة لمتابعة التدريبات والمباريات بصورة مريحة، إلى جانب الاستمتاع بالعروض القوية للاعبين المميزين.

وأضاف الطراونة أن ملاعب مركز الحسن الدولي للسكواش، ستفتح أبوابها يوميا اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) المقبل، لكافة الممارسين في الفترتين الصباحية والمسائية.

عودة المنتخبات للتدريب

وأوضح الطراونة أنه وخلال فترة الصيانة، أبقى اتحاد اللعبة على تدريبات المنتخبات الوطنية بحدودها الدنيا، لكن واعتبارا من بداية الشهر المقبل، ستعود كافة المنتخبات الوطنية للتدريبات وفق البرامج المخصصة لها، لافتا إلى أن الاتحاد بصدد إقامة بطولات تنشيطية فردية مفتوحة على مستوى لاعبي المملكة، وبطولات خاصة للفئات العمرية، إلى جانب بطولات نسوية، وبطولات خاصة للطلبة الملتحقين بأكاديمية الاتحاد اعتبارا من بداية أيلول (سبتمبر) المقبل.

يذكر أنه تم توزيع لاعبي المنتخبات الوطنية حسب فئاتهم وفق الآتي: