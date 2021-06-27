“السكواش” يكمل صيانة ملاعبه ويدعو المنتخبات والواعدين للتدريب

خالد المنيزل
عمان – قال رئيس اتحاد السكواش م. عماد الطراونة، أن الاتحاد حرص خلال الفترة الماضية على إعادة صيانة كافة الملاعب في مركز الحسن الدولي للسكواش، والتي انتهت الأسبوع الماضي، مبينا أنه تم دعوة كافة لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للتدريب اعتبارا من بداية تموز (يوليو) المقبل، باستثناء طلبة الثانوية العامة الذين سيلتحقون في التدريبات بعد الانتهاء من اختباراتهم.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد تعتمد على إعداد جيل من الواعدين لتمثيل الأردن في البطولات الدولية المقبلة، والمقرر إقامتها في الأردن خلال المرحلة المقبلة، بعد إعادة فتح كافة القطاعات الرياضية، وبعد الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
الملاعب بحلة جديدة
وأكد رئيس الاتحاد الطراونة، أن الاتحاد أنهى بشكل كامل أعمال الصيانة الخاصة بمركز الحسن للسكواش، مستفيدا من فترة التوقف السابقة بسبب تفشي وباء “كورونا”، وهو الآن بحلته الجديدة، بعد أن قام الاتحاد بإعادة تأهيل كافة الملاعب الخمسة الموجودة داخل المركز، وأجرى الصيانة الشاملة لها من حيث إعادة أعمال الدهان والإضاءة المناسبة، والتخطيط حسب المواصفات الدولية، وإعادة تأهيل المدرجات وغيرها من أعمال الصيانة الخفيفة، وهي الآن بحلة جديدة وقادرة على استضافة أكبر البطولات العربية والدولية المقبلة.
ما يمنح الجمهور فرصة لمتابعة التدريبات والمباريات بصورة مريحة، إلى جانب الاستمتاع بالعروض القوية للاعبين المميزين.
وأضاف الطراونة أن ملاعب مركز الحسن الدولي للسكواش، ستفتح أبوابها يوميا اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) المقبل، لكافة الممارسين في الفترتين الصباحية والمسائية.
عودة المنتخبات للتدريب
وأوضح الطراونة أنه وخلال فترة الصيانة، أبقى اتحاد اللعبة على تدريبات المنتخبات الوطنية بحدودها الدنيا، لكن واعتبارا من بداية الشهر المقبل، ستعود كافة المنتخبات الوطنية للتدريبات وفق البرامج المخصصة لها، لافتا إلى أن الاتحاد بصدد إقامة بطولات تنشيطية فردية مفتوحة على مستوى لاعبي المملكة، وبطولات خاصة للفئات العمرية، إلى جانب بطولات نسوية، وبطولات خاصة للطلبة الملتحقين بأكاديمية الاتحاد اعتبارا من بداية أيلول (سبتمبر) المقبل.
يذكر أنه تم توزيع لاعبي المنتخبات الوطنية حسب فئاتهم وفق الآتي:
- فئة العمومي: ويتواجد فيها اللاعب محمد السراج، فئة تحت سن 19 عاما ويتواجد فيها اللاعب عبدالرحمن محمد السراج.
- منتخب الإناث: ويضم اللاعبات جمانة الصالح، لوريانا عناسوة، لمار بزبز، ماسا بالي، تالا تاية، ويشرف على تدريباته المدرب سعد حجازي.
- فئة تحت 15 عاما: التي تضم اللاعبين: محمد البطاينة، أحمد عربيات، أسامة بطاينة، فئة تحت 17 عاما وتضم اللاعبين كرم البطاينة، عبدالرحمن ابراهيم سراج، أحمد هديب، براء ختاتنة، ويشرف عليها المدرب محمد المحيسن.
- فئة تحت 11 عاما: التي تضم اللاعبين: خليل عاصي، خليل تايه، عبدالرحمن الجراح، حازم عناسوة، هاشم تايه، شرف القضاة، أحمد ابراهيم السراج، فئة تحت 13 عاما وتضم اللاعبين: بديع الصالح، عون الجراح، علي السراج، ريان قشوع، يحيى سراج، ويشرف على تدريباتها المدرب محمد أبو حماد.
أكاديمية الواعدين
وحرص الاتحاد على توسيع قاعدة اللعبة من خلال عودة أكاديمية الواعدين، والتي بدأ اتحاد اللعبة بالتحضير لها من الآن على أن تنطلق فعالياتها اعتبارا من شهر آب (أغسطس) المقبل، والتي ستضم حوالي 50 لاعبا ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 6-10 سنوات، يتم تدريبهم على أحدث طرق التدريب، بإشراف مدربين محليين مؤهلين بقيادة الخبير عبدالرؤوف سعد، وسيقوم الاتحاد على اختيار اللاعبين واللاعبات المميزين من أجل ضمهم للمنتخبات الوطنية للفئات العمرية المختلفة، إلى جانب إقامة بطولات خاصة لهم من أجل الوصول بهم إلى مستويات تؤهلهم لتمثيل الأردن في كافة بطولات الفئات العمرية المقبلة على المستويين المحلي والدولي.