السلاح الإسرائيلي ليس دوما في أياد طيبة

إسرائيل هيوم

بقلم: آفي دبوش

في تقرير ختامي للعام 2021 تشير وزارة الدفاع إلى أنه في أثناء السنة عولج نحو 23.300 طلب لرخص تصدير سلاح وعتاد أمني إلى نحو 190 دولة (نحو خمس الطلبات ألغيت أو ردت). كي نفهم كم هي مجنونة صناعة السلاح المحلية، نذكر أن إسرائيل هي الدولة الثامنة في العالم في تصدير السلاح. يبلغ التصدير الأمني الإسرائيلي نحو عشرة مليارات دولار، نحو عشر إجمالي التصدير العام. كما أن إسرائيل هي الوحيدة، إلى جانب روسيا، من بين عشرة مصدري السلاح الأكبر في العالم، دون تشريع مقيد على تصدير السلاح إلى دول مع خروقات خطيرة لحقوق الإنسان.

ما هي نتيجة غياب هذا القيد؟ وماذا يفعلون حقا بالسلاح الإسرائيلي؟ قتل الشعوب في بلدان عدة، ضمن أمور أخرى، بواسطة بنادق جليل الإسرائيلية. إسرائيل تبيع السلاح والعتاد العسكري لـميانمار رغم مذبحة أبناء الروهنجا في العام 2017 واضطهادهم. في العام 2018 دعا رئيس الفلبين دوترتا – المتهم بقتل آلاف المواطنين والخصوم السياسيين – إلى أنه “في مجال العتاد العسكري والسلاح توجد فقط دولة واحدة للشراء منها – إسرائيل. هذه قائمة قصيرة. فإسرائيل تبيع السلاح أيضا للكاميرون، أذربيجان، سيريلانكا ودول أخرى كثيرة ومهزوزة، دول ترفض معظم الدول الأوروبية أن تبيعها وبالذات لهذه الأسباب.

عندما يسألوننا، مثلما في الاستطلاع الذي أجراه معهد “متفيم” مؤخرا فإننا نبرز تماما أمر الضمير. 64 % من الإسرائيليين يعارضون بيع السلاح والعتاد الذي من شأنه أن يستخدم لخرق حقوق الإنسان. 12 % منا فقط أيدوا البيع. لكن الرأي العام لا يؤثر على أصحاب القرار الذين يسمحون بهذه الفظاعة.

هذا منطق سليم، بموجبه لا نضع سلاحا إسرائيليا يفترض أن يستخدم للدفاع في أيدي قتلة، ولكن هذا تقليد يهودي متواصل. الحاخام موشيه كلفون هكوهن طور رؤيا تتصل بالمسؤولية العالمية لكرامة الإنسان وحريته، فخلال السنوات العشرين من القرن الماضي ألقى موعظة شهيرة دعا فيها لإقامة منظمة عالمية ومحكمة دولية الهدف منها ضمان سلامة ورفاه عموم بني البشر في العالم. هذه الرؤيا كانت تعبيرا عميقا للفهم بأن توراة إسرائيل لا تقصد خلاص إسرائيل فقط بل تحمل بشرى السلام للإنسانية كلها.

في السبت المقبل ستتلى سورة “ويتجمع” لتذكر الكفاح لتقييد بيع السلاح في عشرات الكنائس في أرجاء إسرائيل، بقيادة ينشوف (جمعية للشفافية والرقابة على تصدير السلاح). الصوت اليهودي في صالح المسؤولية في تصدير السلاح الإسرائيلي يجب أن يصدح ويؤثر أيضا على أصحاب القرار.