السلالة الجديدة.. هل وصل كوفيد_20؟ هكذا علق الناشطون

إسلام البدارنة

عمان – ما أن تأمل الناس بانتهاء الجائحة كوفيد-19 التي حلت على العالم في بداية عام 2020، حتى ظهر نوع جديد من الفيروس سماه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بـ”كوفيد-20″ له قدرة انتشار أسرع بنسبة 70%، بحسب ما أعلنه علماء في عدة جهات مختصة.

ومع إعلان دول أوروبية وعالمية عديدة، خلال اليومين الماضيين، عن تسجيل سلالة جديدة من فيرورس كورونا، حتى تصدر وسم (هاشتاغ) #السلالة_الجديدة، وسائل التواصل الاجتماعي.

تحت هذا الوسم كتب معلقون منشورات وتداولوا تغريدات ومقاطع فيديو، تعبر عن مواقف متعددة جلها حمل طابع الفكاهة، في الحديث عن السلالة الجديدة، التي دفعت بعضهم للتساؤل: هل وصل كوفيد 20، في إشارة إلى الفيروس الذي يعرف بـ”كوفيد 19″، نسبة للعام 2019، فيما ربط البعض بين تاريخ اكتشاف الفيروس “الأصلي” الذي كان في نهاية العام 2019، فحمل رقم ذلك العام، وبين تاريخ تسجيل الفيروس “المتحول- السلالة الجديدة”، الذي جاء في نهاية 2020، فيما يعبر معلقون ومغردون عن خشيتهم بأن يستمر في العام 2021.

ورصدت “الغد” ردود أفعال لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أحد المغردين على تويتر قد علق بصورة .

وبتعليق ساخر نشرت إحدى المغردات “Deema”، صورة على تويتر:

ومن خلال الرصد، انتاب أغلب المغردين حالة من الاستياء، حيث غرد أحدهم بتعليق ساخر لما يحصل على الارض:

بنفس ردة الفعل تملكت المغرد “wolfman” الذي عبر بصورة عن استياءه عن الوضع الحالي وخاصة بعد ظهور كوفيد-20 :

وكان وزير الصحة نذير عبيدات، قال لـ”الغد” أمس إن الحكومة “تدرس جميع التطورات في الدول التي ظهرت فيها سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، وبأن الحكومة تنتظر المعلومات العلمية من قبل منظمة الصحة العالمية والمصادر المختلفة، وبناء عليها يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة”.