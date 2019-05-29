السلام بين الشعوب وليس بين الروايات

إسرائيل هيوم

ايال زيسر 29/5/2019

كحجم التوقعات هكذا ايضا حجم خيبة الأمل في أوساط من أمل أو قدر بان احداث يوم النكبة ستؤدي إلى اشتعال على طول حدود إسرائيل، بل وربما الى اضطرابات في داخل البلاد. غير أن هذا اليوم مر بهدوء، وان كان بدا انه ترك الأغلبية الساحقة من السكان العرب على جانبي الخط الأخضر في حالة من عدم الأكتراث.

يتبين انه في الوقت الذي يواصل فيه الدين لعب دور مركزي في حياة سكان المنطقة، وما يزال استخدامه يبعث بين الحين والاخر النوازع ويخرج الجماهير إلى الشوارع – فان الحس الوطني، ولا سيما الفلسطيني، افلس وبقي بلا كثير من حملة العلم. ففشل الحركة الوطنية الفلسطينية يبعث مرة اخرى التساؤل كم كان فيها من حقيقي حتى في ايامها البهية، ولا سيما على خلفية انتصار الاسلام على القومية العربية في كل ارجاء الشرق الاوسط.

ان عدم الاكتراث الذي يستقبل فيه يوم النكبة يدل على أن الكثير من الفلسطينيين في غزة، في السامرة وفي يهودا، وفي اوساط عرب إسرائيل ايضا، قرروا التقدم إلى الأمام، والا يبقوا عالقين في الماضي الموهوم الذي هناك من حاول ان يخلقه لهم. فالكثيرون منهم لم يعودوا مستعدين لان يكونوا اسرى الاحساس بالضحية، والذي دفعهم الى طريق مسدود ويمنعهم من التقدم الى الأمام نحو مستقبل افضل.

لقد حلت مصيبة بعرب بلاد إسرائيل في العام 1948، ولكن هذه لم تكن مصيبة طبيعية ولا حتى مصيبة من فعل ايدي الحاضرة العبرية التي اصبحت لاحقا الدولة اليهودية. مسؤول عن هذه المصيبة أولا وقبل كل شيء زعماء الجمهور العربي في البلاد، والى جانبهم ايضا الزعماء العرب في الدول المجاورة ممن اختاروا كلهم طريق الحرب على طريق الحوار او محاولة التعايش بسلام مع جيرانهم اليهود.

احد لا يطلب من الفلسطينيين ان ينسوا مصيبتهم ومأساتهم التي اوقعها عليهم زعماؤه. ولكن محاولة القاء المسؤولية عن الحرب وعما وقع في اثنائها على كاهل الطرف اليهودي، بل واكثر من ذلك التوقع بان يتبنى الجمهور الإسرائيلي الرواية الفلسطينية كشرط للمصالحة بين الشعبين، يمنعان فقط تحقيقه. فاستخدام الذاكرة التاريخية كمعول للحفر فيه – والتدمير بمعونته – يتبين المرة تلو الاخرى كسهم مرتد، من شأن من يستخدمه بالذات ان يتضرر منه.

بالفعل، فان من يمجد يوم النكبة لا يعمل ببراءة بل ولا يقصد الماضي، بل المستقبل. ثمة بين هؤلاء من يسعون الى وضع الاساسات لاستمرار الصراع ضد إسرائيل حتى تصفيتها، بطريق الإرهاب والمواجهة العسكرية، أو من خلال العودة الجماعية لانسال الهاربين أو المطرودين في حرب الاستقلال إلى أراضي إسرائيل.

لهذا السبب بالذات فان كل من يريد عن حق وحقيق مصلحة الفلسطينيين ومعنى بتحقيق حل دائم للنزاع الاسرائيلي – العربي، يجب أن يعلن بصوت عال وبشكل واضح ان اللاجئين لن يعودوا الى اراضي دولة اسرائيل بل سيستوعبون في أماكن تواجدهم. كما أنه مسموح لنا الاشارة الى ان المصالحة بين اليهود والعرب لن تتحقق من خلال اخضاع الرواية الاسرائيلية للرواية الفلسطينية. وعلى الاطلاق، مرغوب فيه أن نضع الروايات جانبا وان نعمل على تحقيق السلام بين الشعبين وليس المصالحة بين الروايتين التاريخيتين.

ولكن يبدو أن مثل هذه المهمة ليست في متناول يد الزعماء الفلسطينيين، او الزعامة العربية في اسرائيل. بالذات لهذا السبب من المشجع ان نتبين بان الجمهور العربي لم يعد مستعدا لان ينتظر زعماءه، وبدلا من ذلك فقد اختار مواصلة طريقه والا يبقى عالقا في ماضيه.

يواصل عرب إسرائيل السير في اتجاه يبعث الأمل في الانخراط في المجتمع، في الاقتصاد وفي الثقافة، رغم كل المصاعب والحواجز التي في طريقه. يخيل أن الجمهور الفلسطيني ايضا يبحث عن قنوات الاندماج، وليس المواجهة. إذا ما اتخذت حكومة اسرائيل في المستقبل قرارا بشأن احلال القانون الإسرائيلي في يهودا والسامرة، فستتفاجأ اذ يتبين لها أن بان الكثيرين من بين السكان المحليين سيرحبون بمثل هذه الخطوة انطلاقا من الأمل في أن يصبحوا في يوم من الأيام مواطنين إسرائيليين.