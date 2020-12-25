السلة الأمريكية تحذر من تخطي قواعد تنظيم الأولوية للحصول على لقاح كورونا

نيويورك – حذرت الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة الفرق الـ30 بالدوري من البحث عن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد المعتمدة حديثا، ومنحها لأعضاء كل فريق، بما في ذلك اللاعبين، قبل أن يتم تحديد إرشادات الصحة العامة فيما يتعلق بالفئات التي لها الأولوية لاستخدامها.

ويؤكد هذا البيان الذي أرسلته الرابطة الوطنية لكرة السلة يوم الخميس للفرق، ما قاله بالفعل المفوض آدم سيلفر في بداية الأسبوع، حيث أكد أن منظمته لن تسعى إلى الحصول على أي “امتياز” ولن تتخطي القواعد التي يجب أن يتبعها المجتمع الأمريكي بأسره.

وقال سيلفر في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين يوم الاثنين “من البديهي أننا لن نتخطى القواعد بأي حال من الأحوال”، مضيفا “سننتظر دورنا للحصول على اللقاح”.

وذكرت الرابطة الفرق بأنها ستعمل على تطعيم اللاعبين والعاملين “وفقا للتوقيت والأولويات التي ستحددها قواعد الصحة العامة”.

وستسمح الرابطة باستثناءات لأطباء الفرق والعاملين بأقسام الصحة والموظفين الأكبر سنا أو أولئك الذين يعانون من ظروف تشكل خطرا أكبر من حدوث مضاعفات من الإصابة بالفيروس التاجي.– (إفي)