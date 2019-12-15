السلة .. مباريات “المربع الذهبي” بتوقيت جديد – (جدول)

خالد العميري
عمان – أجرى الإتحاد الأردني لكرة السلة، اليوم الأحد، تعديلا على مواعيد مباريات المرحلة الثانية من إياب المربع الذهبي لدوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة.
وطبقا للتعديل، فإن مباراة واحد ستُلعب في اليوم وبتوقيت موحد (الساعة 7:00 مساء) بإستثناء مباراة الأهلي والجبيهة، التي ستُلعب في تمام الساعة 8:30 مساء، وذلك لتجنب أي صدامات بين جماهير الفرق المتنافسة.
وتالياً جدول المباريات بعد تعديله
الإثنين 16-12-2019
الأرثوذكسي × الأهلي / صالة الأمير حمزة (7:00 مساء)
الثلاثاء 17-12-2019
الجبيهة × الوحدات / صالة الأمير حمزة (7:00 مساء)
الخميس 19-12-2019
الاهلي × الجبيهة / صالة الأمير حمزة (8:30 مساء)
الجمعة 20-12-2019
الوحدات × الأرثوذكسي / صالة الأمير حمزة (7:00 مساء)
الأحد 22-12-2019
الأهلي × الوحدات / صالة الأمير حمزة (7:00 مساء)
الإثنين 23-12-2019
الأرثوذكسي × الجبيهة / صالة الأمير حمزة (7:00 مساء)