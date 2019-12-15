السلة .. مباريات “المربع الذهبي” بتوقيت جديد – (جدول)

خالد العميري

عمان – أجرى الإتحاد الأردني لكرة السلة، اليوم الأحد، تعديلا على مواعيد مباريات المرحلة الثانية من إياب المربع الذهبي لدوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة.

وطبقا للتعديل، فإن مباراة واحد ستُلعب في اليوم وبتوقيت موحد (الساعة 7:00 مساء) بإستثناء مباراة الأهلي والجبيهة، التي ستُلعب في تمام الساعة 8:30 مساء، وذلك لتجنب أي صدامات بين جماهير الفرق المتنافسة.

وتالياً جدول المباريات بعد تعديله

الإثنين 16-12-2019

الأرثوذكسي × الأهلي / صالة الأمير حمزة (7:00 مساء)

الثلاثاء 17-12-2019

الجبيهة × الوحدات / صالة الأمير حمزة (7:00 مساء)

الخميس 19-12-2019

الاهلي × الجبيهة / صالة الأمير حمزة (8:30 مساء)

الجمعة 20-12-2019

الوحدات × الأرثوذكسي / صالة الأمير حمزة (7:00 مساء)

الأحد 22-12-2019

الأهلي × الوحدات / صالة الأمير حمزة (7:00 مساء)

الإثنين 23-12-2019

الأرثوذكسي × الجبيهة / صالة الأمير حمزة (7:00 مساء)

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