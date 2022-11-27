“السلة ” و”التربية” يطلقان دوري المدارس بمشاركة قياسية لـ888 طالبا

خالد تيسير العميري



عمان- أطلق اتحاد كرة السلة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، دوري المدارس الحكومية والخاصة للطلاب والطالبات بكرة السلة للموسم 2022، جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد اللعبة أمس في صالة الأمير حمزة، بحضور وزير التربية والتعليم أ.د.عزمي محافظة، ورئيس اتحاد كرة السلة محمد عليان، وأمين السر العام م. نبيل أبو عطا.

ويقام دوري المدارس خلال الفترة من 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي إلى 30 أيار (مايو) المقبل، بمشاركة 888 طالبا وطالبة يمثلون 74 مدرسة، ويشرف على تدريبهم 74 مدربا ومدربة، بعدد مباريات يبلغ 211 مباراة وبإجمالي 422 ساعة لعب، على أن تنظم البطولة كوادر متخصصة يبلغ عددها نحو 290 من كوادر الاتحاد ووزارة التربية والتعليم.

ويستهدف الدوري فئة الصف العاشر وأقل من مواليد العام 2007 فما دون؛ حيث تشارك 20 مدرسة حكومية و17 مدرسة خاصة في بطولة الطلاب، و25 مدرسة حكومية و12 مدرسة خاصة في بطولة الطالبات، علما أن الطلاب والطالبات المشاركين من المدارس الحكومية يبلغ تعدادهم نحو 540، مقابل 348 من المدارس الخاصة.

ورحب رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، بوزير التربية والتعليم، قائلا: “يسعدنا الترحيب بحضور وزير التربية والتعليم لإطلاق هذا الحدث المهم، وبما يؤكد دعمه المستمر لمسيرة لعبة كرة السلة خاصة والرياضة بشكل عام “، متمنيا أن تحظى هذه البطولة بمتابعة خاصة من الوزارة وممثلي الأندية.

وتابع: “نأمل باستمرارية إقامة دوري المدارس سواء من جانبنا أو من قبل مجلس الإدارة الجديد المنتخب، هذا المشروع هو الأهم على مستوى لعبة كرة السلة، لذلك يجب دعم المشروع وتبني المواهب من قبل الأندية وتفريخها للمنتخبات الوطنية “.

وأبدى وزير التربية والتعليم أ.د.عزمي محافظة، سعادته بالتواجد لإعادة إطلاق دوري المدارس، بقوله: “أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى اتحاد السلة على مبادرته الطيبة، وأتمنى أن تعم هذه المبادرة على الألعاب كافة، الرياضة أمر مهم وتوازي أهمية المباحث العلمية “، لافتا إلى أن الرياضات المدرسية هي مخزن المواهب.

وأضاف: “نأمل بأن تشترك معظم مدارس المملكة التي يبلغ عددها نحو 8 آلاف مدرسة، في هذه البطولة “، مشددا على أن لاعبي المدارس سبق لجزء كبير منهم الظهور على مستوى المنتخبات الوطنية وفي مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وقدم أمين السر العام م.نبيل أبو عطا، شرحا مفصلا عن دوري المدارس، بحضور عدد كبير من مدربي المدارس وممثلي وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن دوري المدارس يهدف إلى بناء شخصية الطلبة المتكاملة في جميع جوانبها وإكسابهم المهارات الاجتماعية، إلى جانب اكتشاف المواهب الواعدة في وقت مبكر والعمل على صقلها وإكسابها المهارات الفنية.

ويتطلع اتحاد السلة إلى تشكيل المنتخبات المدرسية والوطنية من نخبة اللاعبين واللاعبات على مدار موسم كامل، فضلا عن تطوير قدرات المدربين الفنية من خلال عقد دورات تدريبية وورشات صقل وإنعاش، وكذلك تطوير قدرات الإداريين والحكام وإيجاد آفاق جديدة لفرص عمل تكاملية لمدرسي التربية الرياضية، وخلق جمهور واع ومنتم وملتزم بالروح الرياضية.

وأكد أبو عطا، توفير اتحاد السلة دورات تدريبية لمدربي المدارس، وتأهيل حكام من معلمي ومعلمات التربية الرياضية، وتقديم الملابس والكرات لجميع المدارس المشاركة، مع توفير تغطية إعلامية للبطولة، عبر توفير جداول المباريات والتعليمات الخاصة بالبطولة، إلى جانب تقديم جوائز رمزية للفائزين للطلاب والطالبات.

ويرنو اتحاد السلة، من خلال اجتماعه مع ممثلي فرق المدارس، إلى تحفيز المدربين والمدربات على تطوير مهاراتهم الفنية، وتدريب فرقهم بهدف التطوير بعيدا عن أهداف المنافسة، إلى جانب تقديم الدعم والاستشارة للكوادر المتخصصة وغير المتخصصة بلعبة كرة السلة، مع التشديد على ضرورة مراعاة الفوارق الفردية للاعبين والتركيز على أهداف التطوير والبناء.

وطرح اتحاد السلة ميثاق الشرف، والمتضمن تأكيد مدربي المدارس أهمية المشاركة وبذل كل جهد ممكن لتطوير لاعبي الفرق المدرسية، إلى جانب توطيد المحبة والوفاق بين الطلبة، بهدف إنجاح البطولة المشتركة بين اتحاد السلة ووزارة التربية والتعليم.

وتمنى مدربو الفرق المدرسية على الأندية، أن تبتعد عن ممارساتها المتعلقة بحجب لاعبيها عن المشاركة في دوري المدارس، وذلك استنادا لحجم الفائدة التي يجنيها اللاعبون من خلال احتكاكهم مع اللاعبين الأعلى مستوى، إلى جانب التشديد على ابتعاد بعض مدربي المدارس عن مواصلة الاعتماد المطلق على لاعبي أنديتهم، وفتح المجال أمام اللاعبين الأقل مشاركة، انسجاما مع رؤية التطوير واستدامة اللعبة.