“السلة” يؤكد سلبية كافة نتائج فحوصات أندية “دوري الفئات” – بيان رسمي

خالد العميري

عمان – أكد الإتحاد الأردني لكرة السلة، اليوم الأحد، سلبية كافة نتائج فحوصات الأندية المشاركة بدوري الفئات، حيث سيصار إلى استئناف مباريات دوريات تحت سن 14 و 18 ناشئين و 16 ناشئات.

وجاء في بيان اتحاد السلة : “بعد التنسيق مع اللجنة الاولمبية و بعد توالي كشوفات الفحص تباعا من وزارة الصحة فان الاتحاد الاردني لكرة السلة يعلن إطلاق موسمه لبطولات الفئات العمرية يوم ٩-١٠-٢٠٢٠. بعد اعادة الجدولة لجميع المباريات”.

وأضاف : “من منطلق الشفافية التامة فقد ورد لنا أسماء أربع نتائج إيجابية خلال يوم امس للاعبين من اربع فرق في ثلاث أندية وتم إخبار الإداريين واولياء الأمور أولا بأول وعليه فقد تم فحص الحالات الإيجابية فور ورود نتائجها في مختبرات خاصة لتظهر جميع النتائج بعد الفحص الثاني سلبية مما يعني سلبية جميع النتائج وبما يسمح لنا الآن بالبدء بالبطولات على صفحة بيضاء”.

وتابع :” يمكن قراءة النتائج السلبية للفحوصات بعد تأخّر صدورها بطريقة انتقادية وبالتالي التقليل من شأنها الاّ ان قراءتنا العملية للنتائج السلبية تعني أن أيا من لاعبي الفرق المشاركة لا يحمل الفيروس ولا تبدو عليه اعراض مرضيّة عند البدء في الموسم وعليه فان الحرص الزائد والالتزام بالبقاء في دائرة الفريق المغلقة قد يلغي احتمال العدوى من خلال التقاء لاعبينا في المنافسات”.

واستطرد :” إن الوقاية من الفيروس علم متشعّب لا ندّعي الاضطلاع به إلاّ أن أساسه هو الحذر والتباعد والنظافة الشخصية وتجنّب الأماكن المزدحمة والأشخاص الذين تبدو عليهم أعراض مرضية”.

وأشار :” سنفرض أقصى درجات الرقابة على حركة اللاعبين بين المباريات وتعقيم المرافق بالإضافة إلى فحص الأعراض ودرجة الحرارة للمشاركين واستبعاد أيا ممن تظهر عليهم أعراض الرشح او الإنفلونزا أو الاعياء وبالأخص الارتفاع في درجات الحرارة ومنع دخول اياً كان خارج كشوفات الإتحاد إلى الملعب”.

وأتم :” نهيب بلاعبينا ولاعباتنا ان يلتزموا بأقصى درجات الحيطة وتجنّب الأماكن المزدحمة أو التجمعات أو الاقتراب من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر خارج الملاعب خلال فترة الدوري لقطع الشك باليقين ومنعا لاي تأجيل في البطولة؛ كما نرجو من الأهالي الكرام التشدد في الحرص حمايةً لسلامة اللاعبين واللاعبات ولكي نستمر في بطولاتنا بسلاسة، كما اننا نعتمد على مدربينا من أجل ايلاء الصحة والسلامة الأولوية القصوى فوق أي اعتبار والتبليغ عن اي انتكاسة صحية لأي لاعب او لاعبة ضمن الفريق تمهيداً لاستبعاده/ها عن اللعب مهما كانت الاعراض بسيطة. سنبدأ على بركة الله وبعد اتباع طرق العلم والله ولي التوفيق. نشكر تعاون اللجنة الاولمبية وجهود جيشنا الأبيض في كل مواقعهم.وسنبقى على تواصل مع اللجنة ووزارة الصحة في شأن الفحوص الروتينية المستقبلية حسب البروتوكول الصحي والمستجدات. وننوه بأن الاتحاد الاردني لكرة السلة سيتلقّى كل الإتصالات من اولياء الأمور على هاتف الاتحاد ٠٦/٥٦٥١٨٧١ وسيتم الرد على أي استفسار لطمأنتكم جميعاً”.