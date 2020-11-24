“السلة” يبدأ تركيب الشاشات الإلكترونية لـ “الجمهور الافتراضي”

عمان – الغد – بدأ اتحاد كرة السلة بالتعاون مع إحدى الشركات، بتركيب شاشات إلكترونية في الواجهة المقابلة للمنصة الرئيسية (كبار الزوار) بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، وذلك لوضع جماهير افتراضية بالمدرجات، مع بداية دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة يوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

وتأتي خطوة اتحاد السلة بالسماح بحضور “الجماهير الافتراضي” هذا الموسم، لمضاعفة متعة مشاهدة المباريات ورفع درجة حماس اللاعبين، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على شكل البطولات والأحداث الرياضية هذا الموسم.

ويتطلع اتحاد السلة في هذه الخطوة المتطورة، إلى منح جماهير الأندية فرصة التفاعل المباشر والحضور الافتراضي – بعد قرار إقامة كل البطولات والفعاليات الرياضية خلف أبو موصدة دون جمهور، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتوقع أن تلاقي هذه التجربة، تفاعلا كبيرا من عشاق اللعبة، خاصة أن اتحاد السلة يدرس تخصيص جزء من قيمة التذكرة – حال طرحها – دعما للأندية، كما ستشكل هذه التجربة الفريدة من نوعها، اختبارا حقيقيا للمشجعين الأكثر انتماء، خاصة أن اللاعبين يرون رد فعل المشجعين بالوقت الحقيقي، بينما يشعر المشاهدون الذين ينضمون إلى اللعبة من منازلهم، بحيوية الجماهير ويرون المدرجات الافتراضية المليئة بالمشجعين. (فاست بريك)