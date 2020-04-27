“السلة” يتخذ جهودا استباقية وخطوات فعالة لمواجهة تداعيات “كورونا”

أيمن أبو حجلة

عمان – يبذل اتحاد كرة السلة جهودا مضنية لمواجهة تداعيات توقف المسابقات الرياضية للمساعدة في احتواء فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق استباق الأمور والبقاء على أتم الجاهزية لعودة الحياة الرياضية إلى طبيعتها، وفقا للمعطيات الصحية والإجراءات الحكومية المتخذة، بحث اتحاد السلة على مدار الفترة الماضية، مجموعة من السيناريوهات الموضوعة لاستكمال المنافسات، خصوصا فيما يتعلق بالموسم السلوي المقبل.

وأبدى الاتحاد خلال بيان حصلت “الغد على نسخة منه، استعداده لعودة النشاط السلوي ابتداء من شهر آب (أغسطس) المقبل، ضمن إجراءات مالية تقشفية، على اعتبار أن العودة إلى المنافسات، تحكمه اعتبارات اقتصادية في هذا الوضع الصعب الذي تمر به الحركة الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

واستبق اتحاد السلة الأمور، ليضع خطة مقترحة على شكل قرارات جاهزة للتشاور، ضمن خريطة طريق وروزنامة واضحة، تسمح لأركان اللعبة ببرمجة أنشطتهم واستعداداتهم.

خريطة الطريق هذه، وضعها الاتحاد واضعا في عين الاعتبار، الوضع الصحي العام على مدار الساعة والجهود الوطنية الجبارة التي يبذلها المعنيون لإدارة الأزمة الصحية لأفضل طريقة، مع التشديد على أن صحة اللاعبين والحكام والجمهور والمواطنين بشكل عام، تبقى الأولوية القصوى عند التوصل إلى أي قرار، ما يؤسس لموافقة الجهات الرسمية عند بدء كل نشاط، إضافة إلى منح كل من يتخذ من كرة السلة دخلا له سواء كان رئيسيا أو إضافيا، الفرصة لمواصلة نشاطهم وفقا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع.

وفي البيان، وضع الاتحاد تصورا واضحا لعودة النشاط السلوي، مع إلغاء إقامة الدوري الصيفي للموسم المقبل 2020، وهي مسابقة تم استحداثها الموسم الماضي للاعبين تحت 18 عاما، وكان مقررا توسيع رقعة المشاركة في الموسم المقبل لتشمل اللاعبين تحت 23 عاما.

ووضع الاتحاد مواعيد كافة بطولاته، وأهمها كأس الأردن للرجال (من 15-10 إلى 31-10)، ومباراة درع الاتحاد للرجال والتي ستجمع الوحدات بطل الدوري الموسم الماضي، مع الأهلي حامل لقب كأس الأردن، والمقرر إقامتها في الثامن كانون الأول (ديسمبر) المقبل (أو السادس من تشرين الثاني-نوفمبر في حال قرر الاتحاد الدولي تأجيل النافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا 2021)، ومسابقة الدوري الممتاز المقرر انطلاقها وفقا للموعد المقترح الجديد في 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل (أو 7 تشرين الثاني-نوفمبر في حال تأجيل النافذة الثانية من التصفيات).

من ناحية ثانية، وضع الاتحاد سيناريو ثانيا للموازنة المعتمدة للعام 2020 الخاصة بالخطط التنفيذية، لضمان سير نشاطات الاتحاد حسب موازنة مخفضة تعتمد بنسبة عالية على مخصصات اللجنة الأولمبية الممنوحة للاتحاد، ويشمل السيناريو الثاني ما يلي:

1- رغم انخفاض المصاريف الإدارية للاتحاد، تقرر العمل على تخفيض إضافي بنسبة 15% عما توافق عليه المجلس بموازنة 2020 وبحيثلا يتجاوز 9% من الموازنة العامة للاتحاد.

2 – الاتفاق مع الحكام على تحديد وتخفيض أجور التحكيم للمباراة الواحدة حتى نهاية العام بما يشمل أجور تحكيم الطاولة والساحة والتنقل.

3 – التحاور مع اللاعبين والأندية بدءا من أيار (مايو) للاتفاق على موازنات مخفضة للفرق المشاركة في الدوري الممتاز، من دون استبعاد صيغة تعاقد تشبه عملية الاختيار التنافسي (Draft Bidding) التي قام الاتحاد بموجبها بالتعاقد مع اللاعبين بمكافآت مخفضة، على أن يقتصر هذا الأمر على لاعبي القائمة المقيدة التي ستصدر في حينها، وتحديد سقوف أخرى لعقود اللاعبين غير المقيدين، بحيث يتم الحفاظ على التنافس بشكل يحافظ على الاعتدال في موازنات أندية من خارج دعم الاتحاد، إضافة إلى مستويات دخل اللاعبين.

4 – التواصل بشكل دائم مع الاتحاد الدولي (FIBA) لمعرفة مصير إقامة نافذة التأهل لكأس آسيا في تشرين الثاني (نوفمبر المقبل من أجل بناء سيناريو روزنامة الدوري الممتاز.

5 – تحديد سقف مخفض لقيمة مكافأة المدرب الجديد لمنتخب الصقور سواء كان محلياً أو اجنبياً وبغض النظر عن فترة التعاقد قبل النافذة أو بعدها، وفي حال تجمع منتخبي السيدات والناشئات أو الناشئين يتم اتباع نفس مبدأ السقف المخفض من دون حوافز، على ألا تزيد فترة التجمع عن 3 أشهر.

6 – تحديد سقف لمكافآت لاعبي منتخب الصقور في حال المشاركة بالنافذة المقبلة.

7 – الاكتفاء بمعسكر داخلي للمنتخب في حال أقيمت النافذة وإلغاء أي موازنات للمعسكرات الخارجية.

8 – إلغاء جميع موازنات برامج الواعدين وعمالقة المستقبل والجامعات وتأجيل اتخاذ القرار إلى بداية شهر آب بالنسبة لدوري المدارس للعام الحالي المبرمج له للبدء في تشرين الأول (أكتوبر)، مع التحضير له لحينه بحيث لا يتم تأجيل برامج تطوير الناشئين كافة.

9 – تخفيض كلف إقامة الدورات التدريبية للمدربين والحكام بما لا يقل عن 15% مما توافق عليه المجلس بموازنة 2020.

10 – إلغاء استضافة أي فرق خارجية لإقامة بطولات إقليمية أو دولية.

11 – إطلاق حملة تسويق للدوري الممتاز ومنتخبات الصقور رغم الإدراك المسبق بأن موازنات الدعم قد استنفذت من الشركات الخاصة.

12 – تبني نفس القيم المالية للدعم التي أقرت سابقاً لدوري فرق الناشئين والناشئات لأندية ودوري الدرجة الأولى والثانية والمحاولة قدر المستطاع عدم تخفيضها.

13 – الاستمرار بتفعيل و تطوير التطبيق الإلكتروني الذي طوره الاتحاد منذ موسمين سابقين لتسجيل اللاعبين عن بعد دون الحاجة لحضور إداريي الأندية.

14 – ربط جميع القرارات بمشاورات مع الأركان كافة ومع الجهات المعنية لضمان حسن تنفيذها.

15 – تقديم الشكر للجنة الأولمبية لسعيها الدائم لاستمرارية الرياضة بكافة أشكالها والإبقاء على قيمة الدعم المخصص لديمومة نشاط اتحاد السلة.

16 – تبني قرار التبرع بقيمة بدلات الجلسات المستحقة لأعضاء الاتحاد منذ تعيين اللجنة المؤقتة ولحينه لحساب وزارة الصحة ومضاعفة مبلغ التبرع المذكور من جيوب أعضاء الاتحاد الحاليين، على أمل النظر إلى رمزية هذا المبلغ المتواضع والذي يعبر عن رغبة أسرة السلة كاملة بكافة أركانها في المشاركة بالجهد الوطني لإدارة الأزمة.

Ayman.abuhejleh@alghad.jo