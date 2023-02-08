“السلة” يتدرب رغم الظروف الجوية ويطير إلى تونس الاثنين

خالد تيسير العميري



عمان – يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، تدريباته الفنية والبدنية رغم الظروف الجوية السائدة، في إطار تحضيراته المكثفة لخوض النافذة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023.

ومن المقرر أن يقوم المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، بتقليص القائمة الأولية إلى 12 لاعبا مع بداية الأسبوع المقبل، قبل السفر إلى تونس الاثنين المقبل تأهبا للدخول في معسكر تدريبي بمدينة “المنستير” التونسية خلال الفترة من 14 إلى 18 شباط (فبراير) الحالي، يتخلله مواجهة منتخبي الجزائر وتونس وفريق نانتير92 الفرنسي.

ويشارك في تدريبات المنتخب الوطني 17 لاعبا، وهم: محمد شاهر وفريدي إبراهيم وأحمد حمارشة وأشرف الهندي وكيدن نجداوي وسامي بزيع وأمين أبو حواس وفادي قرمش ومحمود هزايمة وأحمد الحموري ومالك كنعان ويوسف أبو وزنة وموسى مطلق ونبيل كتخدا ومحمد البحيري وزيد عباس وهاشم عباس.

ويهدف الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال فترة التحضير والمباريات الودية، إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتطبيق الخطط لمعالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات قبل الشروع في الاستحقاق الرسمي المتمثل بالنافذة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، عبر السفر إلى “بنجالور” لمواجهة الهند عند الساعة 3:30 من عصر يوم الجمعة 24 شباط (فبراير) الحالي في ملعب “سري كانتيرافا” الداخلي، على أن يلتقي نظيره المنتخب الفلبيني عند الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق 27 من الشهر الحالي، في صالة “فلبين أرينا” بمحافظة “بولاكان”.

ويحتاج “صقور الأردن” إلى تحقيق فوز واحد من مباراتيه، لإعلان تأهله الرسمي لكأس العالم، للمرة الثانية تواليا والثالثة في تاريخه، حيث يحتل المنتخب الوطني المركز الرابع برصيد 12 نقطة، فيما تتصدر لبنان ترتيب فرق المجموعة الخامسة بـ15 نقطة، تليها نيوزيلندا ثانية بـ14 نقطة، والفلبين ثالثة بـ13 نقطة، والسعودية خامسة بـ10 نقاط، والهند سادسة بـ8 نقاط.

ويرنو الجهاز الفني للمنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز في المباراتين بغض النظر عن نتائج السعودية، بهدف تحسين تصنيفه الدولي والتواجد في المستوى السادس على أقل تقدير، وذلك قبل إجراء مراسم سحب قرعة كأس العالم يوم 29 نيسان (أبريل) المقبل.