عمان – الغد – قرر الإتحاد الاردني لكرة السلة وبعد مشاورات على مدى أسبوع مع المسؤولين الرسميين، تجميد كافة النشاطات السلوية القائمة ضمن بطولتي ناشئات سن 17 و سن 13، وتأجيل إقامة البطولات المجدولة نهاية الشهر الحالي ومنها بطولة ناشئين سن 18 ودوري المدارس الى اشعار آخر.

وتأتي هذه الخطوة، حرصاً من الاتحاد على زهراتنا و ناشئينا من انتقال عدوى “فيروس كورونا” المستجد في ضوء مراقبتنا لإحصائيات انتشار الفيروس.

واضاف الاتحاد في بيانه: “ليس هناك اي سبب مباشر يدعونا للقلق؛ انّما الوقاية من الاحتكاك المباشر بين اللاعبين والتقليل من التقاء الجمهور في تجمعات ضيقة اصبح واجبا محتماً علينا من موقع المسؤولية، أننا نقدّر عالياً دور الجهات الرسمية والجهود المبذولة لاحتواء الحالات المصابة في المملكة”.

وتابع: “كلّنا ثقة بأن قرارنا هذا يخدم هذه الجهود، نأمل تفهم وتقدير لاعبينا و لاعباتنا واهاليهم واركان اللعبة جميعاً على الرغم من خيبة الأمل التي قد تصيب اللاعبين واللاعبات الممتلئين حماساً لإتمام مباريات هذا الموسم، وستبقى أبواب الاتحاد مفتوحة للجميع بدوام كامل هذا بالاضافة الى الإبقاء على اقامة دورة فيبا للمدربين ودورة المدربين في موعدها في مقر الاتحاد”.