“السلة” يستجيب لرغبة الأندية ويقرر إلغاء بطولة الناشئات – وثائق

خالد العميري

عمان – قرر الإتحاد الأردني لكرة السلة، إلغاء بطولة سن 17 للناشئات لموسم 2019، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار أمين سر اتحاد السلة نبيل أو عطا في تصريحات خاصة لـ “الغد”، أن قرار عدم استكمال بطولة الناشئات جاء بعد التشاور مع مدربي ورؤساء لجان الأندية الرياضية، مع التأكيد على استعداد اتحاد اللعبة تحمل كافة تكاليف الإستئناف حال قررت الأندية ذلك.

وأضاف: “رغبة الأندية بعدم الإستئناف، جاءت بسبب انتهاء العديد من عقود اللاعبات أو ما يعرف ببطاقة اللاعبة، لقد استمزجنا رأي الأندية وأجمعت غالبيتها على إلغاء البطولة”.

بدوره، أكد رئيس نادي الرياضي أرامكس فادي الصباح، تسلمه خطابا رسميا من اتحاد السلة يفيد بعدم استكمال بطولة الناشئات (سن 17)، لافتا إلى أن السبب يعود لكون عدد من اللاعبات انتهت عقودهم، ولا يجيز لهم قرار الإستئناف اللعب، وقد يُسبب مشاكل لهم، مشيرا إلى مطالبات الأندية باعتماد عقود اللاعبات حتى نهاية الموسم بعيدا عن تقييدها بتاريخ معين.

وقال الصباح لـ “الغد”: “لقد أكدنا رغبتنا بالمشاركة في كافة الفئات العمرية للناشئات سن 14 و 16 و 18، وندرس عودة المشاركة بفريق السيدات، لكن لدينا بعض الإيضاحات من اتحاد السلة، فيما يتعلق بموعد انطلاق البطولات وعودة التدريب إلى صورته الطبيعية”.

واستطرد: “نحن سعداء بالعودة إلى التدريب ونتفهم شروط السلامة العامة، لكننا نطمح بأن تكون هناك مرحلة جديدة تسمح بالتقارب والاحتكاك والتخفيف من شروط التباعد بين اللاعبين واللاعبات، حتى يكونوا قادرين على التحضير الجيد للمنافسات الرسمية”.

كما أكد الصباح على تسلمه لخطابين رسميين من اتحاد السلة، لاستمزاج رغبة الرياضي أرامكس أسوة بباقي الاندية، على إستكمال تجمعات سن 13 للناشئات، فضلا عن تزويد اتحاد اللعبة بالفئات العمرية للناشئات / السيدات التي يرغبوا بالمشاركة بها، في ظل أزمة (كوفيد-19).

Khaled.omeri@alghad.jo