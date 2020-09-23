خالد العميري

عمان- تطل “الغد” على قرائها، من خلال زاوية “فاست بريك”، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

“السلة” يسلم أندية الممتاز 20 ألف دينار

قام اتحاد كرة السلة خلال اليومين الماضيين، بدفع مبلغ 20 ألف دينار لكل ناد من أندية الدرجة الممتازة، كجزء من الدعم الذي أعلن عنه اتحاد اللعبة للأندية قبل بداية الموسم، البالغ قيمته الإجمالية 40 ألف دينار لكل ناد، من أجل إبرام التعاقدات.

وثمن المهندس عمر شقم رئيس النادي الأهلي، حرص اتحاد كرة السلة على الإيفاء بوعوده للأندية، متمنيا أن يبقى اتحاد اللعبة ملتزما مع الأندية في مواعيد الدفع المالية المتبقية، حتى يكون الدوري قويا ويستطيع الجميع إكمال الدوري دون أي عائق.

وأشاد المحامي مصطفى اللوزي رئيس نادي الجبيهة، بالطريقة الاحترافية التي يتبعها اتحاد كرة السلة في تعامله مع أندية الدرجة الممتازة، والإيفاء بالالتزامات المالية تجاه الأندية، رغم كل الظروف الصعبة التي فاقمتها جائحة كورونا.

بدوره، أعرب رئيس نادي كفريوبا الرياضي، عبدالله القواسمة، عن شكره وامتنانه لاتحاد كرة السلة، على حرصهم المستمر بإطلاعهم على كل التفاصيل، والالتزام المالي.

إصابة أحد لاعبي الأرثوذكسي بفيروس كورونا

علمت “الغد” من مصادر موثوقة، أن أحد لاعبي فريق كرة السلة الأول بالنادي الأرثوذكسي، أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، دون معرفة سبب انتقال العدوى.

وطبقا للمصدر الموثوق، فإن اللاعب شعر بأعراض الفيروس عند قدومه إلى التدريبات، ليطلب منه المدرب مغادرة التمرين من أجل تلقي العلاج اللازم والاطمئنان على صحته.

وأضاف المصدر: “بعد ذهابه إلى إحدى المستشفيات، خضع اللاعب لفحص (كوفيد 19)، وجاءت نتائج العينة الأولية إيجابية، بانتظار النتيجة النهائية لفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر)”.

وسيصار إلى فحص كافة لاعبي النادي من قبل اللجنة الوطنية للأوبئة للتأكد من سلامتهم جميعا، إلى جانب تعقيم مرافق النادي، طبقا للبروتوكول الصحي المعتمد، عند التأكد من وجود مخالطين لأحد المصابين.

الجبيهة يتعاقد مع المرايات وينظم “تراي آوت”

تعاقد نادي الجبيهة الرياضي، مع المعالج السابق للمنتخب الوطني لؤي المرايات، وذلك للانضمام إلى الجهاز الفني للفريق، وفقا لما صرح به المحامي مصطفى اللوزي رئيس النادي.

إلى ذلك، يواصل نادي الجبيهة تدريباته بقيادة المدرب سيف البيطار ومساعده نايف عصفور، حيث ينظم الفريق “تراي آوت” بهدف التعاقد مع لاعبين أو الاستقرار على الأسماء الحالية.

تاكر يوجه رسالة إلى “الوحش” فريدي

وجه المجنس الأميركي دار تاكر، لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة ونجم نادي سان لورنزو الأرجنتيني، رسالة إلى الشاب فادي إبراهيم (فريدي)، اللاعب الجديد للنادي الأهلي.

وكتب تاكر في قصته عبر حسابه الشخصي على (انستغرام): “يسعدني أن أرى الوحش يعود إلى الأردن، حظا سعيدا لك وللنادي الأهلي”.

إلى ذلك، من المرجح أن يغيب دار تاكر عن النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021، في حال قرر “الآسيوي” إقامتها بشكل رسمي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بسبب القيود المفروضة على حركة الطيران، إلى جانب تقليل النفقات.

زيد الخص يستعد لاستئناف تدريبات أكاديميته

يستعد مساعد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، زيد الخص، للعودة إلى التدريبات في أكاديميته بنادي ديونز، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي معرض رده على استفسارات (الغد)، يقول الخص: “الوضع غير مستقر والإصابات في ارتفاع مستمر، لذلك علينا التعايش والعودة إلى التدريبات ضمن بروتوكول صحي صارم”.

وتابع: “أهالي اللاعبين من عمر 5 إلى 14 سنة، يرغبون بعودة أطفالهم إلى التدريب، لأن الرياضة باتت متنفسهم الوحيد مع التحول إلى التعليم عن بعد في أغلب المدارس، كما أن الرياضة تعد أفضل طرق الوقاية من فيروس كورونا”.

وأكد زيد الخص التزامهم بإجراءات الوقاية وشروط التباعد الاجتماعي في التدريبات، ضمن البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة الأولمبية.

تايم آوت

من المقرر أن تنظم لاعبة نادي شباب الفحيص ليان قطيشات بطولة 3×3 في الصالة الرياضية بمجمع الحسين للأعمال، الجمعة، على أن يدفع كل لاعب رسوم اشتراك تبلغ 50 دينارا لكلا الجنسين، وسيصار إلى توجيه هذه الأموال كدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخضع كافة اللاعبين المشاركين في البطولة الودية – التي تأتي ضمن المشروع المدرسي لليان قطيشات – إلى فحوصات كورونا في مقر اللجنة الأولمبية، للتأكد من سلامتهم وضمان مشاركتهم في البطولة.